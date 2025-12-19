Dcérka Štefana Skrúcaného má vymyslený spôsob, ako vystopovať Ježiška. Vianoce oslávia už v novom dome - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dcérka Štefana Skrúcaného má vymyslený spôsob, ako vystopovať Ježiška. Vianoce oslávia už v novom dome
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Maroš Molnár našiel šťastie pri Zuzke.

Som egoistický hajzel, sype si popol na hlavu. Maroš Molnár dnes už chápe, čoho sa jeho Zuzka musela vzdať

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.

Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

SLEDUJE NÁS 206 944 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dcérka Štefana Skrúcaného má vymyslený spôsob, ako vystopovať Ježiška. Vianoce oslávia už v novom dome

Vianoce oslávi Štefan Skrúcaný s rodinkou už v novom dome.
Vianoce oslávi Štefan Skrúcaný s rodinkou už v novom dome. — Foto: Instagram @ erikajudinyova

Okrem dcérky Elly má herec ešte dvoch synov z predošlého vzťahu, ako aj dospelú dcéru z prvého manželstva.

Keď sa Štefan Skrúcaný stal v šesťdesiatke štvornásobným otcom, bol od radosti bez seba. Jeho manželka, moderátorka Erika Judínyová, totiž v máji 2020 priviedla na svet dcérku Ellu, ktorá má dnes už päť rokov.

Známy manželský pár má však v živote ďalšiu novinku. Tohtoročné vianočné sviatky už totiž spoločne oslávia v novom rodinnom dome, do ktorého pred časom presťahovali. V rozhovore pre reláciu TopStar známy herec porozprával viac o tom, ako to u nich doma na Vianoce vyzerá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

Nestíha sa nudiť

Po tom, ako sa pred piatimi rokmi stal z obľúbeného moderátora štvrtý raz otec, si rodičovstvo nevie vynachváliť. A spoločné chvíľky s dcérkou Ellou si užíva. „Naozaj si to užívam. Ja som veľmi rád, lebo mám vyplnený život. Vôbec sa nenudím, nestíham. Keď sme mali s Mirom Nogom najviac roboty v 90. rokoch, to je nič oproti tomu, ako mi teraz dáva zabrať Ella. Ale som s tým v pohode a musím povedať, že to má krásne vývojové štádiá,“ prezradil ešte dávnejšie v šou Petra Marcina Neskoro večer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

Vianočné sviatky však bude herec s manželkou Erikou aj dcérkou Ellou oslavovať spoločne už na novej adrese, kam sa nedávno presťahovali. 

Budú ho stopovať

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…