Dcérka Štefana Skrúcaného má vymyslený spôsob, ako vystopovať Ježiška. Vianoce oslávia už v novom dome
Okrem dcérky Elly má herec ešte dvoch synov z predošlého vzťahu, ako aj dospelú dcéru z prvého manželstva.
Keď sa Štefan Skrúcaný stal v šesťdesiatke štvornásobným otcom, bol od radosti bez seba. Jeho manželka, moderátorka Erika Judínyová, totiž v máji 2020 priviedla na svet dcérku Ellu, ktorá má dnes už päť rokov.
Známy manželský pár má však v živote ďalšiu novinku. Tohtoročné vianočné sviatky už totiž spoločne oslávia v novom rodinnom dome, do ktorého pred časom presťahovali. V rozhovore pre reláciu TopStar známy herec porozprával viac o tom, ako to u nich doma na Vianoce vyzerá.
Nestíha sa nudiť
Po tom, ako sa pred piatimi rokmi stal z obľúbeného moderátora štvrtý raz otec, si rodičovstvo nevie vynachváliť. A spoločné chvíľky s dcérkou Ellou si užíva. „Naozaj si to užívam. Ja som veľmi rád, lebo mám vyplnený život. Vôbec sa nenudím, nestíham. Keď sme mali s Mirom Nogom najviac roboty v 90. rokoch, to je nič oproti tomu, ako mi teraz dáva zabrať Ella. Ale som s tým v pohode a musím povedať, že to má krásne vývojové štádiá,“ prezradil ešte dávnejšie v šou Petra Marcina Neskoro večer.
Vianočné sviatky však bude herec s manželkou Erikou aj dcérkou Ellou oslavovať spoločne už na novej adrese, kam sa nedávno presťahovali.