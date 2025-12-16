Zdražie diaľničná známka, ktorú využíva množstvo Slovákov. Existuje spôsob, ako pri jej kúpe ušetriť - Dobré noviny
Zdražie diaľničná známka, ktorú využíva množstvo Slovákov. Existuje spôsob, ako pri jej kúpe ušetriť
Stačí, ak využijete dostupné možnosti.

Od januára 2026 si mnohí vodiči za používanie diaľnic priplatia. Česko zvyšuje ceny, ročná diaľničná známka bude po novom stáť v prepočte asi 106 eur. Existuje však spôsob, ako ešte v decembri na kúpe novej známky ušetriť. Stačí siahnuť po možnosti, ktorá je dostupná každému vodičovi využívajúcemu diaľnice našich susedov.

Pri jej nákupe môžete ušetriť

Jednodňová diaľničná známka zdražie podľa česko-slovenského autokatalógu o 20 korún českých a v prepočte bude stáť asi 9,50 eura. Za diaľničnú známku na 10 dní vodiči zaplatia približne 12,40 eura, za mesačnú 19,83 eura a ročná diaľničná známka bude po novom stáť asi 106,20 €, čo znamená, že zdražie o 5 eur. 

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Wikimedia Commons/Midnight Runner

Na prelome roka môžu motoristi pri kúpe diaľničnej známky ušetriť, a to predovšetkým tým, že si ju zakúpia ešte v posledný decembrový deň. Možné je však využiť aj odloženie platnosti známky, čo sa hodí najmä v prípade, že platnosť tej starej končí až začiatkom roka.

Ako to bude na Slovensku?

Známku je možné zakúpiť až 30 dní pred zvoleným začiatkom jej platnosti. Ak napríklad vaša súčasná známka platí do 5. januára, môžete si novú s platnosťou od 6. januára zakúpiť už od 7. decembra za aktuálnu cenu, informuje podľa iDnes.cz české Centrum dopravných informačných systémov.

