Nameliem ťa do fašírky, varoval ho svokor. Jakub Prachař dokázal Sáre, že nie je najväčší blbec na svete - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nameliem ťa do fašírky, varoval ho svokor. Jakub Prachař dokázal Sáre, že nie je najväčší blbec na svete
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Alena a Jozef Heribanovci vychádzajú spolu dobre aj po rozvode.

Nebrýzgajú na seba a aj po rozvode si pomáhajú. Jozef a Alena Heribanovci ukazujú, ako udržať rodinu

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 975 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nameliem ťa do fašírky, varoval ho svokor. Jakub Prachař dokázal Sáre, že nie je najväčší blbec na svete

Jakub Prachař s partnerkou Sarou / V šou Československá má talent
Jakub Prachař s partnerkou Sarou / V šou Československá má talent — Foto: Promo fotografie filmu DREAM TEAM (Katarina Hoffmann Šlesarova); Promo fotografie TV JOJ

Keď ich dali dokopy, myslela, že omdlie.

„Najväčší blbec na svete!“ Takto si česká herečka Sara Sandeva pamätá svoju prvú reakciu na Jakuba Prachařa. A to ešte netušila, že sa z neho stane nielen jej partner, ale aj muž, ktorý jej ukáže, že láska môže začať ako divoká horská dráha. Po búrlivom vzťahu s modelkou Agátou Hanychovou našiel herec šťastie po boku kolegyne, ktorá ho ubránila aj pred svojím prísnym otcom s balkánskym temperamentom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sara Sandeva (@sarasandeva)

Neverná manželka

Prachařova cesta za šťastím v láske bola všetkým, len nie jednoduchá. Predtým, než spoznal herečku Saru, prekonal náročný vzťah a ešte komplikovanejší rozvod s modelkou Agátou Hanychovou, s ktorou sa poznali už od detstva. „Spoznali sme sa, keď Kubovi bolo dvanásť a mne deväť. Boli sme v Karlových Varoch, kde sme natáčali reklamu na sušienky. Tam to celé začalo,“ vysvetľovala pre iDNES.cz Hanychová. Vzali sa v roku 2013 a už vtedy bolo jasné, že v rodine budú napäté vzťahy. Sám Prachař vyhlásil, že na svadbe sa buď všetci pobijú, alebo sa uzmieria.

Diana Mórová a Tomáš Maštalír
Prečítajte si tiež: Ľudia boli zhrození, že randí so študentom. Mórová a Maštalír sa dávno rozišli, ale stále ich niečo spája

Ich vzťah pripomínal horskú dráhu – obaja boli mladí a veľmi nepokojní. Agáta navyše tvrdila, že majú podobnú povahu a práve preto spolu nemohli byť. „Obaja sme boli príliš ambiciózni a tvrdohlaví. Žiadny z nás nechcel robiť kompromisy,“ prezradila pre Deník. Neskôr otvorene priznala, že za ich rozchod mohla aj nevera. „Bol žiarlivý, no, ono po tom, čo som mu urobila, som nebola úplne najvernejšia manželka,“ vravela otvorene Hanychová, pre ktorú žiadna téma nie je tabu. „Stále som ho však strašne milovala, takže aj keď som bola s niekým iným, myslela som pritom na Kubu,“ hovorila vo svojom podcaste.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=103417836533611&set=a.103417823200279

Najväčší blbec na svete

Dva roky po rozvode sa Jakub Prachař objavil v seriáli Dvojka na zabití, kde s herečkou Sarou Sandeva stvárnili policajnú dvojicu, ktorá si nevedela prísť na meno. Scenár sa nakoniec stal realitou aj v ich živote.

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou
Prečítajte si tiež: Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Herci sa poznali už z natáčania rozprávky Čertoviny, ale Jakub na Saru neurobil najlepší dojem. „Na premiére som si povedala, že je to najväčší blbec na svete,“ prezradila v relácii 7 pádů Honzy Dědka obľúbená česká herečka.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…