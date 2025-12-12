Keď sa brucho nadúva. Kniha, ktorá konečne hovorí nahlas o téme, o ktorej sa radšej mlčí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď sa brucho nadúva. Kniha, ktorá konečne hovorí nahlas o téme, o ktorej sa radšej mlčí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Ilustračné obrázky.

Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 978 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď sa brucho nadúva. Kniha, ktorá konečne hovorí nahlas o téme, o ktorej sa radšej mlčí

— Foto: Ikar

Nadúvanie, vetry a nepríjemný tlak v bruchu je téma, ktorá trápi polovicu populácie, ale rozprávať sa o nej nik nechce.

Lekár Ladislav Kužela ju však uchopil s humorom, ľahkosťou a presnou medicínskou znalosťou. Výsledkom je kniha Keď sa brucho nadúva, ktorá vám ukáže, ako vaše brucho funguje, čo všetko ho dokáže rozhodiť a aké kroky vedú k dlhodobému uvoľneniu.

Ladislav Kužela, známy gastroenterológ a popularizátor medicíny, sa v tejto knihe púšťa do témy, ktorá je pre mnohých nepríjemná, trápna a radšej ignorovaná. Ako sám píše, „táto kniha vznikla aj z presvedčenia, že o veciach, o ktorých sa bežne nehovorí, by sa hovoriť malo. A najlepšie nahlas a s humorom.“

Foto: Ikar

A funguje to. Kužela spája medicínsku odbornosť s ľudskosťou a vtipom, takže o nadúvaní nehovorí ako o tabu, ale ako o bežnej súčasti života, ktorá má svoje príčiny – a hlavne riešenia.

Jedným z najväčších lákadiel knihy je spôsob, akým autor prepája históriu, kultúru a medicínu. Dozviete sa napríklad:

  • ako starovekí Egypťania komentovali vetry (a že sa tomu venovali aj kňazi)
  • že termín „meteorizmus“ má prekvapivo presnú definíciu,
  • prečo mikrobióm ovplyvňuje nielen nafúknuté brucho, ale aj náladu.
  • Koľko krát treba jedlo naozaj požuť, aby vás neťažilo?
  • Existujú potraviny, ktoré zlepšia trávenie? A ktoré nám škodia najviac?
  • Naozaj môžu za ťažkosti tzv. nafukujúce potraviny ako sú povedzme strukoviny?
  • Trápi nadúvanie častejšie ženy alebo mužov?
  • Čo by mal obsahovať ideálny jedálniček pri gastritíde?
  • Ako sa zaviť polypov a nádorov žalúdka?
  • Rôzne typy intolerancie ako fruktózová, sorbitolová, či gluténová
  • Koľko vetrov denne je normálne?
Foto: Ikar

Kužela výborne vysvetľuje, „čo sa deje v bruchu“ – od pažeráka, cez žalúdok až po hrubé črevo. Detaily podáva s ľahkosťou, takže aj čitateľ, ktorý medicíne nerozumie, má pocit, že všetkému dokonale rozumie.

Vypočujte si PODCAST s L.Kuželom:

Diagnostika, rady a praktické riešenia

Kniha je rozdelená do dvoch častí. Prvá vysvetľuje javy, procesy a súvislosti. Druhá ponúka:

  • personalizované diéty,
  • prehľad diagnostických vyšetrení,
  • prehľad najčastejších ochorení tráviaceho traktu,
  • odporúčania pre trvalé riešenie problémov.

Ak patríte k tým, ktorí si radi „odnesú niečo praktické“, táto kniha je plná malých tipov, ktoré majú prekvapivo veľký efekt.

Pozrite si video s Ladislavom Kuželom:

Humor, ktorý lieči lepšie než tabletka

Jedným z dôvodov, prečo sa kniha tak dobre číta, je autorova schopnosť odľahčiť aj náročné témy. Od odborných pojmov vás nebolí hlava, práve naopak – máte chuť čítať ďalej. Kužela je vynikajúci rozprávač, ktorý dokáže učiť bez pocitu, že vás učí.

Kniha Keď sa brucho nadúva je ideálna pre tých, čo občas zápasia s nafúknutým bruchom, chcú lepšie rozumieť svojmu telu, majú záujem o zdravý životný štýl a radi čítajú knihy, ktoré sú múdre aj zábavné.

Milan Buno, knižný publicista

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…