Keď sa brucho nadúva. Kniha, ktorá konečne hovorí nahlas o téme, o ktorej sa radšej mlčí
Nadúvanie, vetry a nepríjemný tlak v bruchu je téma, ktorá trápi polovicu populácie, ale rozprávať sa o nej nik nechce.
Lekár Ladislav Kužela ju však uchopil s humorom, ľahkosťou a presnou medicínskou znalosťou. Výsledkom je kniha Keď sa brucho nadúva, ktorá vám ukáže, ako vaše brucho funguje, čo všetko ho dokáže rozhodiť a aké kroky vedú k dlhodobému uvoľneniu.
Ladislav Kužela, známy gastroenterológ a popularizátor medicíny, sa v tejto knihe púšťa do témy, ktorá je pre mnohých nepríjemná, trápna a radšej ignorovaná. Ako sám píše, „táto kniha vznikla aj z presvedčenia, že o veciach, o ktorých sa bežne nehovorí, by sa hovoriť malo. A najlepšie nahlas a s humorom.“
A funguje to. Kužela spája medicínsku odbornosť s ľudskosťou a vtipom, takže o nadúvaní nehovorí ako o tabu, ale ako o bežnej súčasti života, ktorá má svoje príčiny – a hlavne riešenia.
Jedným z najväčších lákadiel knihy je spôsob, akým autor prepája históriu, kultúru a medicínu. Dozviete sa napríklad:
- ako starovekí Egypťania komentovali vetry (a že sa tomu venovali aj kňazi)
- že termín „meteorizmus“ má prekvapivo presnú definíciu,
- prečo mikrobióm ovplyvňuje nielen nafúknuté brucho, ale aj náladu.
- Koľko krát treba jedlo naozaj požuť, aby vás neťažilo?
- Existujú potraviny, ktoré zlepšia trávenie? A ktoré nám škodia najviac?
- Naozaj môžu za ťažkosti tzv. nafukujúce potraviny ako sú povedzme strukoviny?
- Trápi nadúvanie častejšie ženy alebo mužov?
- Čo by mal obsahovať ideálny jedálniček pri gastritíde?
- Ako sa zaviť polypov a nádorov žalúdka?
- Rôzne typy intolerancie ako fruktózová, sorbitolová, či gluténová
- Koľko vetrov denne je normálne?
Kužela výborne vysvetľuje, „čo sa deje v bruchu“ – od pažeráka, cez žalúdok až po hrubé črevo. Detaily podáva s ľahkosťou, takže aj čitateľ, ktorý medicíne nerozumie, má pocit, že všetkému dokonale rozumie.
Vypočujte si PODCAST s L.Kuželom:
Diagnostika, rady a praktické riešenia
Kniha je rozdelená do dvoch častí. Prvá vysvetľuje javy, procesy a súvislosti. Druhá ponúka:
- personalizované diéty,
- prehľad diagnostických vyšetrení,
- prehľad najčastejších ochorení tráviaceho traktu,
- odporúčania pre trvalé riešenie problémov.
Ak patríte k tým, ktorí si radi „odnesú niečo praktické“, táto kniha je plná malých tipov, ktoré majú prekvapivo veľký efekt.
Pozrite si video s Ladislavom Kuželom:
Humor, ktorý lieči lepšie než tabletka
Jedným z dôvodov, prečo sa kniha tak dobre číta, je autorova schopnosť odľahčiť aj náročné témy. Od odborných pojmov vás nebolí hlava, práve naopak – máte chuť čítať ďalej. Kužela je vynikajúci rozprávač, ktorý dokáže učiť bez pocitu, že vás učí.
Kniha Keď sa brucho nadúva je ideálna pre tých, čo občas zápasia s nafúknutým bruchom, chcú lepšie rozumieť svojmu telu, majú záujem o zdravý životný štýl a radi čítajú knihy, ktoré sú múdre aj zábavné.
Milan Buno, knižný publicista