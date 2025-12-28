Hodovanie po pôste odštartovala až polnočná omša. Skúste sedliacku fazuľovicu podľa tradičného receptu
Prútmi už dievčatá nešibeme, no bohaté stoly plné jedla sú súčasťou sviatkov až dodnes.
V období adventu dnes už na pôst dbá oveľa menej ľudí ako kedysi. Očakávanie Kristovho narodenia však bolo v minulosti spojené najmä s odriekaním a sústredením sa na duchovno. To pravé hodovanie prichádzalo až s Vianocami a jeho neoddeliteľnou súčasťou boli mastné, sýte a hlavne mäsité jedlá, ktoré ľuďom dodávali najviac energie – napríklad aj takáto poctivá fazuľovica.
Mládenci chodili dievčatá šibať prútmi
„Na Štedrý deň sa ľudia postili až do večere. Pred polnocou chodila rodina na polnočnú omšu. Po príchode z kostola sa už mohlo jesť mäso, pretože sa končil predvianočný pôst. Najčastejšie sa podávalo pečené bravčové alebo varené údené rebierko,“ opísali Rastislava Stoličná-Mikolajová a Katarína Nováková v publikácii Kulinárna kultúra regiónov Slovenska.
Po Štedrom dni, 28. decembra, dokonca mládenci chodievali dievčatá šibať prútmi, no tento zvyk v polovici 20. storočia zanikol. „Ľudia si tým pripomínali biblický príbeh, kedy dal Herodes vyvraždiť novorodeniatka. V okolí obce Vernár sa to ešte stále praktizuje, no inde to zaniklo z rôznych dôvodov,“ vysvetlil pre Korzár etnológ Peter Kováč.
Tí, ktorých tradície dokážu nadchnúť alebo dokonca aj tí, ktorým už sviatočné menu po toľkých dňoch prestáva chutiť, si môžu obdobie pred očakávaním Nového roka spríjemniť napríklad starým receptom na poctivú fazuľovicu z tradičnej malokarpatskej kuchyne.