Hodovanie po pôste odštartovala až polnočná omša. Skúste sedliacku fazuľovicu podľa tradičného receptu
Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Jozefína Zaukolcová.

Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí

Nora Kabrheľová je v súčasnosti šťastná a spokojná.

Nora Kabrheľová pre Dobré noviny: Nový vzťah? Bolo by to smiešne, spoločnosť si dôkladne vyberám

Róbert Bezák.

Mamička nevnímala, aj tak jej pripravili Vianoce. Róbert Bezák vie, prečo sa cez sviatky neoplatí hnevať

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: YouTube/Kačurienky Švárne - Kačurienske koledovanie, Freepik/chandlervid85

Prútmi už dievčatá nešibeme, no bohaté stoly plné jedla sú súčasťou sviatkov až dodnes.

V období adventu dnes už na pôst dbá oveľa menej ľudí ako kedysi. Očakávanie Kristovho narodenia však bolo v minulosti spojené najmä s odriekaním a sústredením sa na duchovno. To pravé hodovanie prichádzalo až s Vianocami a jeho neoddeliteľnou súčasťou boli mastné, sýte a hlavne mäsité jedlá, ktoré ľuďom dodávali najviac energie – napríklad aj takáto poctivá fazuľovica.

Mládenci chodili dievčatá šibať prútmi

„Na Štedrý deň sa ľudia postili až do večere. Pred polnocou chodila rodina na polnočnú omšu. Po príchode z kostola sa už mohlo jesť mäso, pretože sa končil predvianočný pôst. Najčastejšie sa podávalo pečené bravčové alebo varené údené rebierko,“ opísali Rastislava Stoličná-Mikolajová a Katarína Nováková v publikácii Kulinárna kultúra regiónov Slovenska.

Po Štedrom dni, 28. decembra, dokonca mládenci chodievali dievčatá šibať prútmi, no tento zvyk v polovici 20. storočia zanikol. „Ľudia si tým pripomínali biblický príbeh, kedy dal Herodes vyvraždiť novorodeniatka. V okolí obce Vernár sa to ešte stále praktizuje, no inde to zaniklo z rôznych dôvodov,“ vysvetlil pre Korzár etnológ Peter Kováč.

Ilustračná fotografia / Katarína Nádaská
Prečítajte si tiež: Na Troch kráľov alebo skôr? Katarína Nádaská vie, kedy by ste mali odzdobiť vianočný stromček

Tí, ktorých tradície dokážu nadchnúť alebo dokonca aj tí, ktorým už sviatočné menu po toľkých dňoch prestáva chutiť, si môžu obdobie pred očakávaním Nového roka spríjemniť napríklad starým receptom na poctivú fazuľovicu z tradičnej malokarpatskej kuchyne.

Sedliacka fazuľová polievka:

