Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať
Vianoce so štvorčatami nemusia byť stres.
Damián, Hugo, Noemi a Eliška. To sú štyri malé poklady, ktoré pred rokmi obrátili život Veroniky a Dalibora z Torysy hore nohami – v tom najkrajšom zmysle slova. Túžili po veľkej rodine, no keď im lekári oznámili, na čo sa musia pripraviť, ostali v nemom úžase.
Dnes majú najznámejšie slovenské štvorčatá štyri roky a energiu, ktorá by vedela rozsvietiť celé mesto. A hoci to znie ako recept na vianočný chaos, ich mama Veronika Križalkovičová, známa aj ako @mamastvorciat, to nevidí až tak katastroficky. Ako prezradila pre DOBRÉ NOVINY, naučili sa, ako nájsť v hluku pokoj, nezruinovať rodinný rozpočet a nespadnúť do pasce dokonalosti, ktorá Vianociam berie dušu. Rozprávala sa s ňou Romana Mináriková.
Silný rodinný tím
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Vianoce so štyrmi malými deťmi musia byť čas plný zhonu. Veronika sa usmieva a hovorí, že je to pravý opak. „My to zvládame úplne super, lebo tak sme s manželom naladení. Nepripúšťame si stres ani nič,“ hovorí pokojne, akoby rozprávala o niečom úplne samozrejmom.
S manželom fungujú ako zohratý tím, nepodliehajú tlaku na dokonalosť a nerobia zo sviatkov projekt, ktorý by ich vyčerpával. „Chceme si to užiť, chceme urobiť pekné Vianoce deťom, a snažíme si nájsť čas aj pre seba,“ pokračuje. Motiváciou jej je spomienka na vlastné detstvo, keď Vianoce neboli o dokonalosti, ale o atmosfére. „Mala som veľmi pekné spomienky... a tak som si to predstavovala aj ja. A zatiaľ nám to vychádza, takže sa z toho teším,“ dopĺňa.
Hlučné, hlučné, hlavne hlučné
Keď sa jej však pýtame, ako by jednou vetou opísala sviatočnú atmosféru so štvorčatami, odpoveď prichádza okamžite. „Hlučné, hlučné, hlavne hlučné. U nás nikdy nie je ticho,“ smeje sa mamička.
Deti sú vo veku, kedy sa dožadujú pozornosti, predbiehajú sa, kto čo povie ako prvý a ak má niekto nápad, okamžite ho nasledujú ďalší traja. Veronika podčiarkuje, že práve v tejto hlučnosti je aj kus pokoja – takého detského, úprimného a radostného. Možno za to môže aj fakt, že s pribúdajúcimi sviečkami na torte sa mení aj ich vnímanie.
Minuloročné Vianoce si ešte veľmi nepamätajú, no teraz sa do sviatkov ponárajú s obrovskou detskou radosťou. „Tým, že už chodia aj do škôlky a aj doma im o tom veľa rozprávam, tak už tak pomaly do toho prichádzajú. Aj včera prišli za mnou, že Ježiško sa narodil v Betleheme, že? Vravím áno, áno, dobre si pamätáte,“ usmieva sa pri myšlienke, ako to asi pri vianočnom stromčeku bude vyzerať tentokrát.