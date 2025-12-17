Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.

Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

SLEDUJE NÁS 206 937 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

— Foto: Martina Kimak​, archív Veroniky Križalkovičovej

Vianoce so štvorčatami nemusia byť stres.

Damián, Hugo, Noemi a Eliška. To sú štyri malé poklady, ktoré pred rokmi obrátili život Veroniky a Dalibora z Torysy hore nohami – v tom najkrajšom zmysle slova. Túžili po veľkej rodine, no keď im lekári oznámili, na čo sa musia pripraviť, ostali v nemom úžase.

Dnes majú najznámejšie slovenské štvorčatá štyri roky a energiu, ktorá by vedela rozsvietiť celé mesto. A hoci to znie ako recept na vianočný chaos, ich mama Veronika Križalkovičová, známa aj ako @mamastvorciat, to nevidí až tak katastroficky. Ako prezradila pre DOBRÉ NOVINY, naučili sa, ako nájsť v hluku pokoj, nezruinovať rodinný rozpočet a nespadnúť do pasce dokonalosti, ktorá Vianociam berie dušu. Rozprávala sa s ňou Romana Mináriková.

Silný rodinný tím

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Vianoce so štyrmi malými deťmi musia byť čas plný zhonu. Veronika sa usmieva a hovorí, že je to pravý opak. „My to zvládame úplne super, lebo tak sme s manželom naladení. Nepripúšťame si stres ani nič,“ hovorí pokojne, akoby rozprávala o niečom úplne samozrejmom.

Foto: Martina Kimak​, archív Veroniky Križalkovičovej

S manželom fungujú ako zohratý tím, nepodliehajú tlaku na dokonalosť a nerobia zo sviatkov projekt, ktorý by ich vyčerpával. „Chceme si to užiť, chceme urobiť pekné Vianoce deťom, a snažíme si nájsť čas aj pre seba,“ pokračuje. Motiváciou jej je spomienka na vlastné detstvo, keď Vianoce neboli o dokonalosti, ale o atmosfére. „Mala som veľmi pekné spomienky... a tak som si to predstavovala aj ja. A zatiaľ nám to vychádza, takže sa z toho teším,“ dopĺňa.

Hlučné, hlučné, hlavne hlučné

Keď sa jej však pýtame, ako by jednou vetou opísala sviatočnú atmosféru so štvorčatami, odpoveď prichádza okamžite. „Hlučné, hlučné, hlavne hlučné. U nás nikdy nie je ticho,“ smeje sa mamička.

Deti sú vo veku, kedy sa dožadujú pozornosti, predbiehajú sa, kto čo povie ako prvý a ak má niekto nápad, okamžite ho nasledujú ďalší traja. Veronika podčiarkuje, že práve v tejto hlučnosti je aj kus pokoja – takého detského, úprimného a radostného. Možno za to môže aj fakt, že s pribúdajúcimi sviečkami na torte sa mení aj ich vnímanie.

Foto: Martina Kimak​, archív Veroniky Križalkovičovej

Minuloročné Vianoce si ešte veľmi nepamätajú, no teraz sa do sviatkov ponárajú s obrovskou detskou radosťou. „Tým, že už chodia aj do škôlky a aj doma im o tom veľa rozprávam, tak už tak pomaly do toho prichádzajú. Aj včera prišli za mnou, že Ježiško sa narodil v Betleheme, že? Vravím áno, áno, dobre si pamätáte,“ usmieva sa pri myšlienke, ako to asi pri vianočnom stromčeku bude vyzerať tentokrát.

Darčeky pre štyroch naraz? Múdry systém

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…