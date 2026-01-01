Manželia v najchladnejšom meste sveta vychovali 22 detí. Škôlky fungujú aj pri mínus 50 stupňoch Celzia
Každé ráno sa u Pavlovovcov začína rovnakým obrazom: radom pred jedinou kúpeľňou.
V odľahlej časti Sibíri, kde mráz dokáže bolestivo pripomenúť svoju silu a teploty klesajú až k neuveriteľným –64 °C, žije rodina, ktorá premenila prežitie na každodenné majstrovstvo. Pavlovovci z ruského Jakutska, oficiálne najchladnejšieho mesta na svete, žijú život, ktorý si väčšina z nás ani nedokáže predstaviť. V prostredí, kde autá zamŕzajú do stavu nepoužiteľnosti, vychovali 22 detí a vybudovali si domov plný tepla, lásky a neobyčajnej odolnosti.
Pitná voda neexistuje
Jakutsk je miesto, kde sa život nezastaví ani pri ukrutných mrazoch. Deti tu nechodia do školy iba vtedy, keď teplota klesne pod –45 °C, škôlky fungujú dokonca do –55 °C. „Vyrastať v najchladnejšom meste sveta nás robí silnými,“ povedal vo videu otec Aleksandr, ktorý vie, o čom hovorí. Každé ráno začne tým, že seká ľad, ktorý doma roztápajú na pitnú vodu, pretože v ich časti mesta neexistuje centrálna dodávka vody.
Dva plynové kotly sa starajú o to, aby v dome vládlo teplo aj vtedy, keď je vonku –50 °C. Mesačne za ne zaplatia približne dvesto eur, čo je v tejto časti Sibíri vraj takmer zázrak. Napriek nekompromisnej zime je domov Pavlovovcov vždy plný radosti. Oksana a Aleksandr žijú spolu 30 rokov, stali sa štvornásobnými rodičmi a v roku 2003 sa rozhodli pre adopciu.
Logistika s 22 deťmi
Oksana, bývalá učiteľka a žena so srdcom, ktoré by vraj zahrialo aj najtuhšiu sibírsku fujavicu, túžila pomáhať deťom bez domova. Prvé tri adoptovali v roku 2003, postupne pribúdali ďalšie a dnes Pavlovovci hovoria, že ich najväčším bohatstvom je práve množstvo detí. Doma ich aktuálne býva štrnásť – tí najmenší majú len šesť rokov, najstarší už pomaly odchádzajú na univerzity, no všetci vedia, kam sa môžu vždy vrátiť. „Sme požehnaní, že máme takú veľkú a milujúcu rodinu,“ priznala Oksana, ktorá s manželom vychovala 22 detí. Ich domácnosť vyzerá ako perfektne organizovaný chaos.