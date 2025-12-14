Keď na sexuologických dňoch spoznala Braňa, manžel sa musel pratať. Nora Kabrheľová dnes už žije iný luxus - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď na sexuologických dňoch spoznala Braňa, manžel sa musel pratať. Nora Kabrheľová dnes už žije iný luxus
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

Eva Máziková vo filme Pacho, hybský zbojník / S manželom Petrom

Keď si mal brať inú, sadla mu priamo do lona. Eva Máziková očarila Petra na jeho vlastných zásnubách

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

SLEDUJE NÁS 206 957 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď na sexuologických dňoch spoznala Braňa, manžel sa musel pratať. Nora Kabrheľová dnes už žije iný luxus

— Foto: Promo fotografie TV Markíza (Mojsejovci); Instagram - @nora_kabrhelova

Bola vydatá a správy od Braňa si čítala pod paplónom.

„Krásny triezvy deň všetkým.“ Takto sa dnes zvykne zdraviť Braňo Mojsej, ktorý kedysi plnil slovenský bulvár viac než ktokoľvek iný. A spolu s ním aj žena, ktorá sa z večera do rána stala fenoménom – Nora Mojsejová, dnes už Kabrheľová. Láska, ktorá sa zrodila počas sexuologických dní v Košiciach, rozvrátila manželstvá, šokovala rodinu, upútala národ a stvorila jednu z najikonickejších dvojíc reality šou. Ich spoločný 10-ročný príbeh bol plný excesov, alkoholu, ale aj lásky, hoci si „košická kaviarenská spoločnosť“ pošuškávala, že Mojsejovci spolu vydržia nanajvýš tri mesiace.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/celebrityworld2011/photos/a.10151632407479912/10158133168544912/?type=3&ref=embed_post

Tajné správy pod paplónom

„Bol to typ muža, na ktorého som celý život čakala,“ povedala kedysi Nora o momente, keď prvýkrát uvidela Braňa Mojseja. Do oka si vraj padli na akcii, kde Braňo spieval. „To boli, že sexuologické dni. Vtedy v Košiciach organizovali takéto prednášky. A tam sme sa stretli dvakrát. Potom mi už písal správy. Ja som pod paplónom kukala,“ prezradila pre svetevity.sk Nora, ktorá sa zamilovala v čase, keď bola už 15 rokov šťastne vydatá s manželom Mikulášom. S o deväť rokov mladším Braňom to vraj ale bola od začiatku strhujúca láska, ktorej nedokázala povedať nie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/142338949145415/photos/pb.100047036865777.-2207520000/253686894677286/?type=3

„Milujem také rockerské typy, trošku bláznov, žiadni usadlí, pupkatí, takí, čo sa nevedia zabaviť. V tom som pubertiačka, nikdy som po takom serióznom pánkovi nezatúžila,“ vravela kedysi pre Korzár. Nový vzťah nechcela začal potajomky, vraj by nevedela žiť ako neverná, a tak všetko po týždni povedala svojmu manželovi.

Vilo Rozboril s Kvetkou Horváthovou v roku 2006 / Vilo Rozboril s manželkou Sandrou.
Prečítajte si tiež: Dávali mu iba dva roky. Vila Rozborila zachránila doktorka Sandra, s ktorou ich spojilo Modré z neba

„Zaľúbila som sa a chcem rozvod. Skoro infarkt dostal, myslel, že som opitá. Bol v šoku, ale kto by nebol? Keď v utorok ešte bolo všetko v poriadku a na ďalší štvrtok bol rozvod. Braňo sa mi páčil, veľmi. Nikto iný tak ako on. Jedine ešte Ritchie Sambora z kapely Bon Jovi. Takých nemáte veľa na svete ako Mojsej,“ chválila Braňa, ktorého si po päťmesačnej známosti brala za muža, hoci s tým nesúhlasila ani jej rodina.

Chcela to vyriešiť peniazmi

Moja rodina ním nikdy nebola nadšená, moja matka bola z toho hotová,“ vravela otvorene pre Topky. Napriek všetkému Nora svojmu prvému manželovi povedala, že sa musí pobaliť a odísť a že ona začína nový život. „Nezachovala som sa pekne, ale došlo mi to až časom. Myslela som, že to vyriešim peniazmi,“ priznala po rokoch. Pri novom manželom sa Nora stala hviezdou z večera do rána a dnes otvorene hovorí, že to ľutuje.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…