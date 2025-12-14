Keď na sexuologických dňoch spoznala Braňa, manžel sa musel pratať. Nora Kabrheľová dnes už žije iný luxus
Bola vydatá a správy od Braňa si čítala pod paplónom.
„Krásny triezvy deň všetkým.“ Takto sa dnes zvykne zdraviť Braňo Mojsej, ktorý kedysi plnil slovenský bulvár viac než ktokoľvek iný. A spolu s ním aj žena, ktorá sa z večera do rána stala fenoménom – Nora Mojsejová, dnes už Kabrheľová. Láska, ktorá sa zrodila počas sexuologických dní v Košiciach, rozvrátila manželstvá, šokovala rodinu, upútala národ a stvorila jednu z najikonickejších dvojíc reality šou. Ich spoločný 10-ročný príbeh bol plný excesov, alkoholu, ale aj lásky, hoci si „košická kaviarenská spoločnosť“ pošuškávala, že Mojsejovci spolu vydržia nanajvýš tri mesiace.
Tajné správy pod paplónom
„Bol to typ muža, na ktorého som celý život čakala,“ povedala kedysi Nora o momente, keď prvýkrát uvidela Braňa Mojseja. Do oka si vraj padli na akcii, kde Braňo spieval. „To boli, že sexuologické dni. Vtedy v Košiciach organizovali takéto prednášky. A tam sme sa stretli dvakrát. Potom mi už písal správy. Ja som pod paplónom kukala,“ prezradila pre svetevity.sk Nora, ktorá sa zamilovala v čase, keď bola už 15 rokov šťastne vydatá s manželom Mikulášom. S o deväť rokov mladším Braňom to vraj ale bola od začiatku strhujúca láska, ktorej nedokázala povedať nie.
„Milujem také rockerské typy, trošku bláznov, žiadni usadlí, pupkatí, takí, čo sa nevedia zabaviť. V tom som pubertiačka, nikdy som po takom serióznom pánkovi nezatúžila,“ vravela kedysi pre Korzár. Nový vzťah nechcela začal potajomky, vraj by nevedela žiť ako neverná, a tak všetko po týždni povedala svojmu manželovi.
„Zaľúbila som sa a chcem rozvod. Skoro infarkt dostal, myslel, že som opitá. Bol v šoku, ale kto by nebol? Keď v utorok ešte bolo všetko v poriadku a na ďalší štvrtok bol rozvod. Braňo sa mi páčil, veľmi. Nikto iný tak ako on. Jedine ešte Ritchie Sambora z kapely Bon Jovi. Takých nemáte veľa na svete ako Mojsej,“ chválila Braňa, ktorého si po päťmesačnej známosti brala za muža, hoci s tým nesúhlasila ani jej rodina.
Chcela to vyriešiť peniazmi
„Moja rodina ním nikdy nebola nadšená, moja matka bola z toho hotová,“ vravela otvorene pre Topky. Napriek všetkému Nora svojmu prvému manželovi povedala, že sa musí pobaliť a odísť a že ona začína nový život. „Nezachovala som sa pekne, ale došlo mi to až časom. Myslela som, že to vyriešim peniazmi,“ priznala po rokoch. Pri novom manželom sa Nora stala hviezdou z večera do rána a dnes otvorene hovorí, že to ľutuje.