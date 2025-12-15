Vzala si ho 22 hodín po rozvode. Štefan Margita aj roky po smrti milovanej Hanky chodieva do jej šatníka - Dobré noviny
Vzala si ho 22 hodín po rozvode. Štefan Margita aj roky po smrti milovanej Hanky chodieva do jej šatníka
Vzala si ho 22 hodín po rozvode. Štefan Margita aj roky po smrti milovanej Hanky chodieva do jej šatníka

Štefan Margita na Hanu Zagorovú neprestal myslieť.
Štefan Margita na Hanu Zagorovú neprestal myslieť. — Foto: Instagram @ hanazagorova_official

Slávny pár bol spolu 30 rokov.

Od smrti legendárnej českej speváčky Hany Zagorovej ubehli už viac ako tri roky, napriek tomu jej manžel Štefan Margita na ňu do dnešného dňa neprestal myslieť. Jej smrť ho zdrvila a z tejto obrovskej rany sa ani dnes nevie spamätať. Ako prezradil v podcaste Rádia O 106, ktorý cituje Život, doma mu Haničku všetko pripomína a pravidelne vraj chodieva do jej šatníka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Zagorová (@hanazagorova_official)

Stál jej za čakanie

Speváčka a operný spevák sa po prvýkrát videli v Štátnej opere, kde mal Štefan Margita premiéru. Vtedy to však nedopadlo úplne najlepšie a umelec si o Hane pomyslel, že je namyslená.

Štefan Margita a Hana Zagorová
Prečítajte si tiež: Keď ho volali piť, on išiel radšej domov. Hana Zagorová venovala Štefanovi Margitovi aj posledné slovo

Hana Zagorová zase na zoznámenie s o 10 rokov mladším Štefanom na začiatku 90. rokov spomínala vždy rada. Osudového muža stretla, keď mala 46 rokov. „Štefan mi za to čakanie stál. Je to človek môjho života,“ priznala kedysi Zagorová, ktorá si Margitu vzala len 22 hodín po tom, čo sa oficiálne rozviedla s hercom a baletným tanečníkom Vlastimilom Harapesom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Zagorová (@hanazagorova_official)

Slávny pár bol potom spolu 30 rokov a keď Hana Zagorová odišla do umeleckého neba, pre Štefana Margitu to bola obrovská rana.

Všetko mu ju pripomína

