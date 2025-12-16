Čo je micelárna voda a labubu? Toto zaujímalo Slovákov na internete v roku 2025 najviac
Koniec roka prináša zaujímavé rebríčky.
Koniec roka so sebou prináša aj pohľad späť na to, čo nás sprevádzalo na mobiloch a počítačoch počas posledných mesiacov. Vyhľadávanie na Googli dokáže veľa prezradiť o tom, čo hýbalo Slovenskom – od popkultúry až po obyčajné otázky každodenného života. Aj tento rok zverejnil Google prehľad toho, čo sme zadávali do vyhľadávača najčastejšie.
Popkultúra na prvých priečkach
Regionálny riaditeľ spoločnosti Google Rastislav Kulich na svojom profile na LinkedIne predstavil trojicu rebríčkov, ktoré sa týkajú slovenských používateľov. Podľa dát, ktoré zverejnil, sa medzi najvyhľadávanejšie výrazy zaradili najmä fenomény popkultúry.
Prvé miesto obsadila postavička Labubu, za ktorou nasleduje globálne známy seriál Squid Game. Do top päťky sa prebojovali aj mená verejne známych osôb či téma, ktorá v roku 2025 rezonovala celosvetovo – voľba nového pápeža, ktorú reprezentovalo jeho meno Robert Francis Prevost.
Trendy roka:
- Labubu
- Squid Game
- Robert Francis Prevost
- Ed Gein
- Dubajská čokoláda