Po otcovom úraze pochopila, že nie všetko je fér. Známa Slovenka to zvládla aj vďaka obetavej mame
Po otcovom úraze pochopila, že nie všetko je fér. Známa Slovenka to zvládla aj vďaka obetavej mame

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/K.B.

Vždy hráš s kartami, ktoré máš na stole, zvykne hovoriť.

Otec dievčiny z fotografie sa zranil a po úraze, ktorý akoby len zázrakom prežil, si už svoje deti nepamätal. Mama vtedy pochopila, že rodinu bude musieť živiť sama. Pracovala manuálne a po strate jedného príjmu sa život všetkých náhle skomplikoval. Pre známu dievčinu a jej brata to bolo nesmierne náročné obdobie, no aj napriek tomu, že vyrastali v extrémnej chudobe, sa nikdy nevzdali. A to najmä vďaka obetavej mame, ktorá pre rodinu robila aj nemožné.

Spoznávate dievčatko na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/K.B.

