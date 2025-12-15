Po otcovom úraze pochopila, že nie všetko je fér. Známa Slovenka to zvládla aj vďaka obetavej mame
Vždy hráš s kartami, ktoré máš na stole, zvykne hovoriť.
Otec dievčiny z fotografie sa zranil a po úraze, ktorý akoby len zázrakom prežil, si už svoje deti nepamätal. Mama vtedy pochopila, že rodinu bude musieť živiť sama. Pracovala manuálne a po strate jedného príjmu sa život všetkých náhle skomplikoval. Pre známu dievčinu a jej brata to bolo nesmierne náročné obdobie, no aj napriek tomu, že vyrastali v extrémnej chudobe, sa nikdy nevzdali. A to najmä vďaka obetavej mame, ktorá pre rodinu robila aj nemožné.