Spal vo vajíčku, ticho dýchal a oni sa báli, či to zvládnu. Synček Adely a Viktora je s nimi už tri roky
Viktor Vincze priznal, že ho syn zmenil od základov.
Keď sa blíži výročie významného okamihu, človek vždy trochu spomalí. Pozrie sa späť a uvedomí si, ako veľmi sa jeho život za ten čas zmenil. Presne to urobil aj Viktor Vincze, ktorý pri príležitosti tretieho výročia príchodu vytúženého Maxíka priznal, že ich adoptovaný syn je tým najväčším darom, aký si mohli priať. A že práve on robí z neho človeka, akým túžil byť.
Tri roky rodinného šťastia
Ako uvádza Nový Čas, manželia Adela a Viktor Vinczeovci majú svojho Maximiliána doma už tri roky. Chlapčeka si adoptovali koncom roka 2022 a netajili sa tým, že prirodzenou cestou sa im dieťa počať nepodarilo. Adopcia pre nich bola jasnou a krásnou cestou, ako doplniť rodinu, ktorá bola na dieťa pripravená už dávno.
„Pred tromi rokmi prvýkrát prišiel k nám domov. Pamätám si presne, ako spal vo vajíčku, aký bol ľahký, ticho dýchal a ja som sa bál, či to celé zvládneme,“ zaspomínal si otecko na ich prvé spoločné dni na Instagrame.
Prvé prebdené noci, únava aj smiech bez dôvodu boli podľa neho iba začiatkom novej kapitoly, ktorú dnes už nevie oddeliť od každodennosti.