Bol na mizine, ale chcel svadbu so ženou svojich snov. Mladík vďaka netradičnému nápadu ušetril tisíce
Snaha ušetriť na organizácii svadby sa stretla s pochopením v celom okolí.
Ani malá svadba už rozhodne nie je lacná záležitosť a náklady sa aj v tých najskromnejších prípadoch pohybujú v tisíckach eur. Svoje by o tom vedel povedať mladý Francúz Dagobert Renouf, ktorý bol pred svadbou takmer bezdomovec. Pracoval ako obchodník, ale finančne mu to na organizáciu svadby aj tak nevychádzalo.
Svoju snúbenicu si však chcel zobrať za manželku so všetkým, čo k tomu patrí, a to za každých okolností. Vďaka originálnemu nápadu sa mu to napokon podarilo a zaujal ľudí po celom svete.
Obchodnícky nápad
„Bol som na mizine a takmer bezdomovec, ale aj tak som sa chcel oženiť,“ priznal francúzsky obchodník pre magazín People. Vtedy sa rozhodol zhodnotiť vzťahy s rôznymi firmami, s ktorými v minulosti spolupracoval. „Požiadal som ich o pomoc a vtedy niekto zavtipkoval, že mi dá 500 eur, ak si dám na oblek jeho logo. K nápadu sa potom pridali ďalší,“ vysvetľuje začiatky netradičného nápadu. Jeho svadobný oblek napokon tvorilo 26 reklamných bannerov rôznych firiem a technologických start-upov, ktoré si takýmto spôsobom zaplatili reklamný priestor.
Nápadu založil aj vlastnú webovú stránku a pravidelne informoval o celom procese. „Nápad sa mojej manželke spočiatku nepáčil, ale neskôr sme sa sústredili na to, aby sme z toho vyťažili maximum,“ hovorí. Grafický návrh saka vytvoril pomocou umelej inteligencie a poplatok za umiestnenie loga sa pohyboval od 300 do 2000 eur v závislosti od viditeľnosti na saku.
Aj tak v mínuse
Jeho príspevky boli virálne aj na sociálnych sieťach, kde jeho cestu za svadbou zadarmo sledovalo viac ako 100-tisíc ľudí. Svadba pre 16 hostí bola opäť v centre diania a ženích sa snažil pri každej fotografii postaviť tak, aby logá boli viditeľné čo najviac.
Hoci sa mohlo zdať, že sa všetko podarilo podľa plánu, nie je to úplne tak.