Dostal nálepku najsexi športovec, no on má oči iba pre ňu. Peter Cehlárik našiel šťastie pri úžasnej Soni
Hokejista si svoj úspech poctivo vydrel.
„Mať ‚domov‘ má pre nás naozaj najväčší význam,“ spomína Peter Cehlárik v rozhovore pre RELAX magazín, keď hovorí o svojej manželke Soni. Slovenský hokejista musel už v mladom veku dospieť veľmi rýchlo. Ako 16-ročný totiž kvôli kariére odišiel z domu, čo veľmi ťažko znášala najmä jeho mama. Jeho začiatky v zahraničí neboli jednoduché, ale on si uvedomoval, že by bola chyba nevyskúšať to a zostať na Slovensku. Z cieľavedomého Žilinčana sa napokon stal jeden z najlepších slovenských hokejistov, na ktorého si šťastie počkalo aj v súkromí.
Bez rodiny musel dospieť
Peter Cehlárik sa narodil 2. augusta 1995 v Žiline a najskôr ako junior hrával na rodnej hrude. V roku 2011 však odišiel do Švédska, kde pokračoval vo svojom hokejovom rozvoji. V tom čase bol len tínedžerom a čakali ho ťažké časy.
Podľa vlastných slov musel po odchode z domu v cudzej krajine veľmi rýchlo dosiahnuť nielen telesnú, ale aj duševnú zrelosť. „Toto prostredie ma od šestnástich formovalo. Bez rodiny som musel veľmi skoro dospieť,“ zaspomínal si na obdobie, keď mal na výber medzi škandinávskou krajinou a hraním v zámorí.
Bol tam, kde chcel byť
Napokon sa rozhodol pre severský štát. „Bola by chyba, keby som túto príležitosť nevyužil a nešiel za svojím snom. Myslím si, že to vtedy bolo ťažšie pre maminu ako pre mňa. V tom veku som mal presnú predstavu o tom, čo chcem robiť. Bol som tam, kde som chcel byť. Pracovná morálka chalanov vo švédskom tíme bola iná ako na Slovensku. Každý z nich na sebe pracoval na stodvadsať percent, či mal talent alebo nie,“ ozrejmil ďalej Peter Cehlárik, ktorého nakoniec v roku 2013 draftoval klub NHL Boston Bruins.
V súčasnosti jeden z našich najlepších hokejových hráčov pôsobí opäť tam, kde ako šestnásťročný mladík začínal - vo Švédskom kráľovstve, pričom jeho doterajším najväčším športovým úspechom je bronzová medaila z olympiády v Pekingu z roku 2022.
Mali čas spoznať jeden druhého
Milovať tento šport však začal ešte omnoho skôr, ako sám niečo na ľadovej ploche dokázal.