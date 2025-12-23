S kamerami sa nespriatelil. Najväčší fešák z Pelíškov siahol po príležitosti, ktorá prichádza raz za život
Dnes by ste ho na ulici nespoznali.
Mal sedemnásť rokov a vôbec v tom čase netušil, že je súčasťou niečoho, čo ľudia budú sledovať ešte o desiatky rokov neskôr. Ondřej Brousek, ktorý v legendárnych Pelíškoch stvárnil postavu sympatického Eliena, je dnes veľmi rád, že túto ponuku prijal. Sám totiž vie, že podobná príležitosť prichádza len raz za život.
Nevedeli sa prestať smiať
„Som veľmi rád, že som sa v takom dobrom filme, ktorý sa stal fenoménom, mohol objaviť. Môžem byť súčasťou skvelých umeleckých projektov, ale čo s tým, keď o nich nebude nikto vedieť,“ zamyslel sa pre Novinky.cz filmový Elien, pre ktorého to pred kamerami zo začiatku vôbec nebolo jednoduché.
Musel si totiž uvedomiť, že filmové natáčanie je niečo úplne iné ako vystupovanie na divadelných doskách. „Tá scéna pred internátom, keď tam príde Jarda Dušek, tak on vždy hovoril niečo iné. Je improvizátor, mal také reči, že sme sa vkuse smiali,“ zaspomínal si na jeden moment z natáčania pre Český rozhlas. Pred kamerami však dlho nevydržal.
Bez lásky sa svet zastaví
Často hovoril, že natáčanie býva strata času a oveľa radšej vystupuje v divadlách pred živým publikom. „Človek si musí zvyknúť na kameru a ja som si asi úplne nezvykol. V divadle je mi tak nejak lepšie, je to dielo okamihu,“ vysvetlil pre český Seznam a dodal, že aj keď herci na pľaci vedia, do čoho idú, v konečnom dôsledku vlastne nikto netuší, ako celý film „vypáli“.