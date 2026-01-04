Odpustila mu milenky aj deti, on jej musí vykať. Najväčší český búrlivák má ženu, ktorej sa iná nevyrovná
Deti vraj nevie spočítať.
„Najkrásnejšia na svete je žena. Žena je zázrak a je to jediný dôkaz existencie božej, pretože niečo také nádherné, voňavé a nebezpečné mohol stvoriť len Boh,“ vyhlásil kedysi Jan Saudek, uznávaný český fotograf, no najmä bohém a provokatér, ktorý celý život vzdoruje pravidlám a očakávaniam. Deväťdesiatročný umelec, ktorý sa vraj narodil ako „to zlé dvojča“, je 21 rokov s manželkou Pavlínou. Tá sa vraj veľmi rýchlo zmierila s tým, že jej manžel verný nikdy nebude. A hoci si Jan Saudek nikdy nebol istý počtom vlastných detí, v jednom má jasno: „Vrcholom mojej kariéry je, že som prežil.“
Pravda, ktorá bolí a šokuje
Narodil sa 13. mája 1935 ako mladší z dvojčiat, ktoré zmenili československú kultúru a prevrátili ju hore nohami. Jan a Karel Saudkoví sa narodili bohatému bankovému úradníkovi a jeho manželke Paulíne v Prahe, kde v útlom detstve prežili nemeckú okupáciu a pre otcov židovský pôvod údajne prežívali neustály strach o život. Jan Saudek napríklad často hovoril o tom, že s bratom dvojčaťom skončili v internačnom tábore v Poľsku, no jeho brat túto historku odmietal a mnohí sa domnievali, že príbehom o prežití v koncentračnom tábore si Jan chcel „vylepšiť životopis“ po bujarom živote, ktorý prežil.
Po vojne bratov Saudkových, mladých umelcov, zaujala estetika amerických superhrdinských komiksov a kým Karel písal a kreslil kultové komiksové časopisy, Jan sa vybral cestou fotografie. Obaja sa stali symbolom umeleckej slobody, nekonečnej energie a túžby tvoriť, hoci počas komunizmu Janove fotografie podliehali cenzúre a jeho umenie vládni predstavitelia považovali za čistú pornografiu. „U dvojčiat je to vždy tak, že jedno je dobré a druhé zlé. Ja som bol samozrejme to zlé,“ smial sa Jan.
Jan sa preslávil typickým rukopisom kolorovaných fotografií a najmä túžbou zobrazovať ženské telo, ženy ako také, ale aj vzťahy medzi mužom a ženou. Svojimi kontroverznými fotografiami neprovokoval len komunistickú moc, ale aj kolegov z umeleckého zväzu – aj preto ešte mnoho rokov trvalo, kým mohol Saudek opustiť každodennú prácu v továrni a začať sa foteniu venovať naplno. Jeho snímky nakoniec ohúrili celý svet. „Fotil som to, čo bolo pravdivé. A pravda niekedy bolí. Alebo šokuje,“ hovorieval Jan, ktorý šokoval nielen svojím umením, ale aj svojím životom.
Netuší, koľko má detí
Saudek si zakladal na svojej povesti sexuálneho dravca, miloval vraj stovky žien, prežil takmer rovnaký počet afér a do manželstva nakoniec vstúpil štyrikrát. Dodnes tvrdí, že netuší, koľko má vlastne detí. „Nemôžem svoje deti napočítať. Povedal by som, že ich mám tak 15 alebo 16. Niektoré už sú na dôchodku. Niektoré umierajú. Mám aj pravnuka, ktorý je o 13 rokov starší než moje posledné dieťa,“ povedal kedysi v talkshow 7 pádů Honzy Dědka fotograf, ktorý je už vyše 20 rokov s manželkou, novinárkou Pavlínou. Tá má vraj nervy zo zlata.