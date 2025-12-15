Ak by dieťa malo mať len jednu hračku, ktorá by to mala byť? Odpovedať hľadali vedci a zhodli sa na tejto
Existuje hračka, ktorú by malo mať každé dieťa?
Výrobcovia a predajcovia hračiek v snahe dostať svoje produkty k najväčšiemu počtu detí občas pôsobia dojmom, že práve toto je tá najlepšia a najžiadanejšia hračka a musí ju mať aj to vaše dieťa. Samozrejme, nezabúdajú spomenúť, ako pozitívne vplýva na rozvoj detí. Vo vedeckej obci existuje len jeden konsenzus – neexistuje jedna jediná hračka, ktorú by dieťa malo mať a bez ktorej by sa to odzrkadlilo aj na jeho napredovaní či šikovnosti. Výskumy sa však zhodli na tom, aké typy hračiek podporujú detský vývin univerzálnym spôsobom.
Aké vlastnosti by mala mať?
Odborníci z AAP (Americkej akadémie pediatrov) sa zhodli na tom, že najlepšie hračky sú tie, ktoré umožňujú hrať sa rôznymi spôsobmi. Hračka by mala podporovať kreativitu, rozvíjať jazykové schopnosti, uvažovať nad riešením problémov a v neposlednom rade udržiavať detskú pozornosť.
Ak by ste teda svojmu potomkovi, chceli dopriať len jedinú vec, siahnuť by ste mali po stavebných kockách. Je už len na vás, či uprednostnite klasické drevené kocky, bloky, lego, či iné stavebnice. Hračky, ktoré sú založené na tomto princípe, rozvíjajú priestorové schopnosti, matematické myslenie aj jemnú motoriku.
Dôležitejšie ako hračka
Dieťa nepotrebuje dostať desať rôznych hračiek, pretože z jednej stavebnice si vie samo postaviť hrad, vesmírnu loď alebo čokoľvek, čo si zmyslí. Kocky sú teda najuniverzálnejším darčekom pre všetky deti. Odborníci však upozorňujú na jeden fakt.