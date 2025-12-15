Ak by dieťa malo mať len jednu hračku, ktorá by to mala byť? Odpovedať hľadali vedci a zhodli sa na tejto - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ak by dieťa malo mať len jednu hračku, ktorá by to mala byť? Odpovedať hľadali vedci a zhodli sa na tejto
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Igor Kmeťo starší našiel šťastie pri Vierke.

Keď ho manželka ošklbala, prestal s aférkami. Igor Kmeťo starší pochopil, že pri Vierke netreba hľadať inú

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

SLEDUJE NÁS 206 957 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ak by dieťa malo mať len jednu hračku, ktorá by to mala byť? Odpovedať hľadali vedci a zhodli sa na tejto

Nie je hračka ako hračka.
Nie je hračka ako hračka. — Foto: Pixabay.com

Existuje hračka, ktorú by malo mať každé dieťa?

Výrobcovia a predajcovia hračiek v snahe dostať svoje produkty k najväčšiemu počtu detí občas pôsobia dojmom, že práve toto je tá najlepšia a najžiadanejšia hračka a musí ju mať aj to vaše dieťa. Samozrejme, nezabúdajú spomenúť, ako pozitívne vplýva na rozvoj detí. Vo vedeckej obci existuje len jeden konsenzus – neexistuje jedna jediná hračka, ktorú by dieťa malo mať a bez ktorej by sa to odzrkadlilo aj na jeho napredovaní či šikovnosti. Výskumy sa však zhodli na tom, aké typy hračiek podporujú detský vývin univerzálnym spôsobom.

Aké vlastnosti by mala mať?

Odborníci z AAP (Americkej akadémie pediatrov) sa zhodli na tom, že najlepšie hračky sú tie, ktoré umožňujú hrať sa rôznymi spôsobmi. Hračka by mala podporovať kreativitu, rozvíjať jazykové schopnosti, uvažovať nad riešením problémov a v neposlednom rade udržiavať detskú pozornosť.

Stavebnice sú voľbou na istotu.
Stavebnice sú voľbou na istotu. Foto: Pixabay.com

Ak by ste teda svojmu potomkovi, chceli dopriať len jedinú vec, siahnuť by ste mali po stavebných kockách. Je už len na vás, či uprednostnite klasické drevené kocky, bloky, lego, či iné stavebnice. Hračky, ktoré sú založené na tomto princípe, rozvíjajú priestorové schopnosti, matematické myslenie aj jemnú motoriku.

Dôležitejšie ako hračka

Dieťa nepotrebuje dostať desať rôznych hračiek, pretože z jednej stavebnice si vie samo postaviť hrad, vesmírnu loď alebo čokoľvek, čo si zmyslí. Kocky sú teda najuniverzálnejším darčekom pre všetky deti. Odborníci však upozorňujú na jeden fakt.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…