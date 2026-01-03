Pre výbušnú povahu menil dvere aj nábytok. Václava Miku od Kristíny neodradil ani 25-ročný vekový rozdiel
Pri nej je nepolepšiteľný optimista.
„Nie som typ osobnosti, ktorá žije v atmosfére strachu a obáv,“ hovorí o sebe Václav Mika, ktorý mal možnosť formovať slovenské médiá ako málokto iný. Príbeh rodáka z Trenčína nie je len o kariérnych vrcholoch, ale aj o výbušnom temperamente, televíznej láske, rozvode, o nečakanom otcovstve aj o fámach, ktoré by mnohých položili. Napriek všetkým životným skúškam Mika hovorí, že je nenapraviteľným optimistom.
Mediálna ryba
Václav Mika sa narodil v Trenčíne a už ako dieťa vraj spoznával celú krajinu. „Moja maminka bola vychovávateľka a učiteľka v detskom domove, a ja som s deťmi z domova cestoval po celom Slovensku,“ vravel pre web hotelier.sk rodák z Považia, ktorý po skončení gymnázia odišiel študovať na ekonomickú fakultu do Bratislavy. Tam si ho pod krídla zobral starší brat, ktorý v tom čase žil v Rači.
„Krasňany sú mojou srdcovou záležitosťou už od detstva. Chodil som sem za starším bratom, ktorý tu býval s rodinou a neskôr som sa k nim ako študent nasťahoval. Na Hubeného som začínal a tu nakoniec aj zostala moja trvalá adresa, keďže tento môj obľúbený, de facto staromládenecký, byt zostal v rodine,“ vravel pre portál Račan Václav Mika, ktorý ako študent brigádoval v miestnom podniku Družba a málokto by vtedy povedal, že sa z neho raz stane veľká mediálna ryba.
Fámy na chodbách
V roku 1986 začínal v STV, ktorú nazýval svojou „alma mater“ a kde zastával rôzne pozície, o 14 rokov neskôr stál pri zrode rádia Expres a v roku 2006 sa preslávil ako generálny riaditeľ TV Markíza, kde pôsobil takmer päť rokov. Keď z televízie neskôr odchádzal, priznal, že ho nemrzel len odchod, ale aj to, čo sa o ňom šuškalo po chodbách Markízy.