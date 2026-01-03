Pre výbušnú povahu menil dvere aj nábytok. Václava Miku od Kristíny neodradil ani 25-ročný vekový rozdiel - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pre výbušnú povahu menil dvere aj nábytok. Václava Miku od Kristíny neodradil ani 25-ročný vekový rozdiel
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Ivana a Marián Gáboríkovci.

Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 206 841 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pre výbušnú povahu menil dvere aj nábytok. Václava Miku od Kristíny neodradil ani 25-ročný vekový rozdiel

Václav Mika s rodinou.
Václav Mika s rodinou. — Foto: Facebook - Vašo Mika

Pri nej je nepolepšiteľný optimista.

„Nie som typ osobnosti, ktorá žije v atmosfére strachu a obáv,“ hovorí o sebe Václav Mika, ktorý mal možnosť formovať slovenské médiá ako málokto iný. Príbeh rodáka z Trenčína nie je len o kariérnych vrcholoch, ale aj o výbušnom temperamente, televíznej láske, rozvode, o nečakanom otcovstve aj o fámach, ktoré by mnohých položili. Napriek všetkým životným skúškam Mika hovorí, že je nenapraviteľným optimistom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1009783580548572&set=pb.100045508181762.-2207520000&type=3

Mediálna ryba

Václav Mika sa narodil v Trenčíne a už ako dieťa vraj spoznával celú krajinu. „Moja maminka bola vychovávateľka a učiteľka v detskom domove, a ja som s deťmi z domova cestoval po celom Slovensku,“ vravel pre web hotelier.sk rodák z Považia, ktorý po skončení gymnázia odišiel študovať na ekonomickú fakultu do Bratislavy. Tam si ho pod krídla zobral starší brat, ktorý v tom čase žil v Rači.

Zlatica Švajdová Puškárová a Patrik Švajda
Prečítajte si tiež: Bránil ju, že nestála za rozpadom jeho prvého manželstva. Patrik a Zlatica ukazujú, čo je pravá láska

„Krasňany sú mojou srdcovou záležitosťou už od detstva. Chodil som sem za starším bratom, ktorý tu býval s rodinou a neskôr som sa k nim ako študent nasťahoval. Na Hubeného som začínal a tu nakoniec aj zostala moja trvalá adresa, keďže tento môj obľúbený, de facto staromládenecký, byt zostal v rodine,“ vravel pre portál Račan Václav Mika, ktorý ako študent brigádoval v miestnom podniku Družba a málokto by vtedy povedal, že sa z neho raz stane veľká mediálna ryba.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=469290870172376&set=a.272314177628853

Fámy na chodbách

V roku 1986 začínal v STV, ktorú nazýval svojou „alma mater“ a kde zastával rôzne pozície, o 14 rokov neskôr stál pri zrode rádia Expres a v roku 2006 sa preslávil ako generálny riaditeľ TV Markíza, kde pôsobil takmer päť rokov. Keď z televízie neskôr odchádzal, priznal, že ho nemrzel len odchod, ale aj to, čo sa o ňom šuškalo po chodbách Markízy.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…