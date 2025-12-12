Tešili sa v tichosti, teraz vyšli s pravdou von. Ján Ďurica dostal na svoje narodeniny ten najkrajší dar
Pre futbalistu bude budúci rok zase o niečo veselší.
Boli opatrní a povedali o tom iba najbližšiemu okoliu, teraz sa však rozhodli o radosť podeliť aj s fanúšikmi. Budúci rok by sa pre Jána Ďuricu mal niesť v šťastnom znamení. Ako sa totiž pochválil na sociálnej sieti, jeho rodinka sa opäť rozrastie. Novinku oznámil priamo v deň svojich 44. narodenín s komentárom, že ide o ten najkrajší darček.
Držali to pod pokrievkou
Keď ju stretol, všetko v jeho živote sa zmenilo. Ján Ďurica a Diana Kačúrová tvoria harmonický pár už šesť rokov a bývalý futbalista svoju vyvolenú už stihol požiadať o ruku. „Neviem, či som romantik. Keď som požiadal priateľku o ruku, tak mala práve ruky od strúhanky, akurát v nedeľu klepala rezne,“ smial sa v dokrútke Let's Dance.
Dvojica vlani svoju lásku korunovala spoločným synčekom Jankom, ktorý pribudol k jeho dcérke z jeho predchádzajúceho vzťahu s misskou Magdou Šebestovou. Známy futbalista si tak užíva spokojný rodinný život po boku partnerky a synčeka a na nudu sa rozhodne sťažovať nemôže. Práve naopak, doma majú o zábavu postarané.
Najnovšie sa športovec, ktorý má za sebou skvelú kariéru, svojim fanúšikom zveril s ďalšou krásnou novinkou v jeho živote, o ktorej doposiaľ vedeli len jeho najbližší. Teraz však Ján a Diana vyšli s pravdou von.