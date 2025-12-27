Po sviatočných hodoch padnú vhod. Pycove plnené placky sú ľahké, jemne pikantné a bez zemiakov
Ich chuť skvele dopĺňa jemný tvaroh.
Pochádza z veľkej rodiny a v kuchyni sa mnoho naučil aj od svojej mamy – hoci musela nasýtiť celú domácnosť, nemala problém variť preňho osobitne. Martin „Pyco“ Rausch sa totiž už v tínedžerskom veku úplne vzdal mäsa. Napriek veľkému tlaku okolia vtedy nepovolil a za svojím rozhodnutím si stojí až doteraz.
Zemiaky tam nenájdete
„Bolo nás doma šesť, mama sa snažila variť pre mňa vždy niečo extra v hrnci. Obetavo sa učila pripravovať aj sójové mäso, rozprávame sa o raných 90. rokoch, keď sa dali zohnať len také nechutné gumené sójové kocky vo vrecúšku,“ zaspomínal si v rozhovore pre magazín Varecha známy kuchár.
O svojich stravovacích návykoch nikoho nepresviedča, no s radosťou sa delí o recepty s tými, ktorí si občas doprajú aj jedlo bez mäsa. V období medzi sviatkami to určite ocenia aj tí, ktorí sa cítia po sviatočných hostinách príliš plno.
„Vyzerá to ako zemiaková placka, ale zemiaky v tom veru nenájdeš. Skús voňavú, celopanvicovú a plnenú verziu placiek z kyslej kapusty,“ vraví na úvod svojho videoreceptu známy kuchár, podľa ktorého ľahkú a trochu pikantnú chuť placky skvele doplní jemný tvaroh. Tým, ktorým rezne a vianočný šalát už prerastajú cez hlavu, tento tip na obed či večeru určite padne vhod.