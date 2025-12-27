Po sviatočných hodoch padnú vhod. Pycove plnené placky sú ľahké, jemne pikantné a bez zemiakov - Dobré noviny
Po sviatočných hodoch padnú vhod. Pycove plnené placky sú ľahké, jemne pikantné a bez zemiakov
Po sviatočných hodoch padnú vhod. Pycove plnené placky sú ľahké, jemne pikantné a bez zemiakov

Pyco / Kapustová placka.
Pyco / Kapustová placka. — Foto: Facebook/Pyco, Instagram/mrpyco

Ich chuť skvele dopĺňa jemný tvaroh.

Pochádza z veľkej rodiny a v kuchyni sa mnoho naučil aj od svojej mamy – hoci musela nasýtiť celú domácnosť, nemala problém variť preňho osobitne. Martin „Pyco“ Rausch sa totiž už v tínedžerskom veku úplne vzdal mäsa. Napriek veľkému tlaku okolia vtedy nepovolil a za svojím rozhodnutím si stojí až doteraz.

Zemiaky tam nenájdete

„Bolo nás doma šesť, mama sa snažila variť pre mňa vždy niečo extra v hrnci. Obetavo sa učila pripravovať aj sójové mäso, rozprávame sa o raných 90. rokoch, keď sa dali zohnať len také nechutné gumené sójové kocky vo vrecúšku,“ zaspomínal si v rozhovore pre magazín Varecha známy kuchár.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118131179686042&set=pb.100044675106622.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

O svojich stravovacích návykoch nikoho nepresviedča, no s radosťou sa delí o recepty s tými, ktorí si občas doprajú aj jedlo bez mäsa. V období medzi sviatkami to určite ocenia aj tí, ktorí sa cítia po sviatočných hostinách príliš plno.

Kuchárske umenie má moderátor už v malíčku.
Prečítajte si tiež: Tradičnú receptúru upravil tak, aby priniesla bezkonkurenčné osvieženie. Plackám od Pyca neodoláte ani vy

„Vyzerá to ako zemiaková placka, ale zemiaky v tom veru nenájdeš. Skús voňavú, celopanvicovú a plnenú verziu placiek z kyslej kapusty,“ vraví na úvod svojho videoreceptu známy kuchár, podľa ktorého ľahkú a trochu pikantnú chuť placky skvele doplní jemný tvaroh. Tým, ktorým rezne a vianočný šalát už prerastajú cez hlavu, tento tip na obed či večeru určite padne vhod.

Placky z kyslej kapusty podľa Pyca:

