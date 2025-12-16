Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Evita s manželom Pawlom.

Po nevere s 20-ročnou by mu už nevedela byť dobrou manželkou. Evita má za sebou všetky školácke chyby

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Nick Reiner / Režisér Rob Reiner

Keď bol syn na ulici, neodpísali ho. Zavraždený hollywoodsky režisér s manželkou vždy žili pre rodinu

Marika Pogány s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Holokaust prežili len mama a ujo. Slovenka Marika, ktorá zahynula v Sydney, nebola ufrflanou dôchodkyňou

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

SLEDUJE NÁS 206 948 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.
Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna. — Foto: Facebook: Beáta Dubasová

Speváčka kvôli rodine utlmila svoju kariéru. Prvé tri roky po narodení synčeka si vyhradila iba pre neho.

Koncerty, skúšky, natáčania a hodinové cesty autom. Speváčka Beáta Dubasová na vrchole svojej kariéry videla, čo všetko znamená úspech v hudobnom priemysle a ako to ovplyvňuje fungovanie rodiny. Po vyčerpávajúcich rokoch na cestách prišiel útlm a vtedy si uvedomila, že sa do hektického obdobia už viac vrátiť nechce.

„Od polovičky osemdesiatych rokov sme hrali naozaj veľa, ja som nestíhala prať kostýmy. V hoteloch som si ich rozkladala po sedačkách a prala aj žehlila tam,“ spomína Beáta Dubasová v hudobnom dokumente DNA Popu na Dvojke. Následne prišla revolúcia a počet vystúpení zrazu opadol. „My, speváci, sme vtedy stratili prácu, ale pre mňa to bolo ako vykúpenie, už som nevládala,“ priznala. Centrom jej pozornosti sa stala rodina, ktorú postavila na prvé miesto. Cesta k nej však nebola jednoduchá.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796943522255887&set=pb.100058207385315.-2207520000&type=3

Priateľstvo, ktoré prerástlo v lásku

Beáta Dubasová spoznala svojho manžela v roku 1986 na vystúpení v Zrkadlovom háji. Andrej Andrašovan tam prišiel ako nový zvukový technik a hneď sa mu podarilo vyriešiť technický problém, s ktorým sa pred vystúpením pasovali. „Prišiel tam takýto človek a opravil to. Tak som si napísala v ten deň do svojho modrého zošita, ktorý som si viedla vždy k vystúpeniam – nový zvukový technik, celkom schopný!“ spomínala Beáta na ich prvé stretnutie pre Teraz.sk.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866969955253243&set=pb.100058207385315.-2207520000&type=3

Nešlo o lásku na prvý pohľad, tá sa zrodila až o päť rokov neskôr. Za ten čas si ona všímala jeho správanie k nej aj k iným ľuďom a on zase prehodnotil svoje predsudky voči speváčkam, s ktorými vzťah najskôr vehementne odmietal. Po rokoch v jednej kapele si potom uvedomili, že ich spája už niečo viac ako obyčajné priateľstvo.

Beáta Dubasová s manželom Andrejom.
Prečítajte si tiež: Speváčky nemal rád. Zvukár Andrej sa do Beáty Dubasovej zamiloval až po rokoch, keď zistil, že je čestná

Obdobie útlmu po páde železnej opony sa rozhodli využiť na svadbu a založenie rodiny. Príchod potomka do rodiny však nebol jednoduchý a Adam sa stal pre Beátu doslova vymodleným dieťaťom.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…