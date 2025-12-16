Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život
Speváčka kvôli rodine utlmila svoju kariéru. Prvé tri roky po narodení synčeka si vyhradila iba pre neho.
Koncerty, skúšky, natáčania a hodinové cesty autom. Speváčka Beáta Dubasová na vrchole svojej kariéry videla, čo všetko znamená úspech v hudobnom priemysle a ako to ovplyvňuje fungovanie rodiny. Po vyčerpávajúcich rokoch na cestách prišiel útlm a vtedy si uvedomila, že sa do hektického obdobia už viac vrátiť nechce.
„Od polovičky osemdesiatych rokov sme hrali naozaj veľa, ja som nestíhala prať kostýmy. V hoteloch som si ich rozkladala po sedačkách a prala aj žehlila tam,“ spomína Beáta Dubasová v hudobnom dokumente DNA Popu na Dvojke. Následne prišla revolúcia a počet vystúpení zrazu opadol. „My, speváci, sme vtedy stratili prácu, ale pre mňa to bolo ako vykúpenie, už som nevládala,“ priznala. Centrom jej pozornosti sa stala rodina, ktorú postavila na prvé miesto. Cesta k nej však nebola jednoduchá.
Priateľstvo, ktoré prerástlo v lásku
Beáta Dubasová spoznala svojho manžela v roku 1986 na vystúpení v Zrkadlovom háji. Andrej Andrašovan tam prišiel ako nový zvukový technik a hneď sa mu podarilo vyriešiť technický problém, s ktorým sa pred vystúpením pasovali. „Prišiel tam takýto človek a opravil to. Tak som si napísala v ten deň do svojho modrého zošita, ktorý som si viedla vždy k vystúpeniam – nový zvukový technik, celkom schopný!“ spomínala Beáta na ich prvé stretnutie pre Teraz.sk.
Nešlo o lásku na prvý pohľad, tá sa zrodila až o päť rokov neskôr. Za ten čas si ona všímala jeho správanie k nej aj k iným ľuďom a on zase prehodnotil svoje predsudky voči speváčkam, s ktorými vzťah najskôr vehementne odmietal. Po rokoch v jednej kapele si potom uvedomili, že ich spája už niečo viac ako obyčajné priateľstvo.
Obdobie útlmu po páde železnej opony sa rozhodli využiť na svadbu a založenie rodiny. Príchod potomka do rodiny však nebol jednoduchý a Adam sa stal pre Beátu doslova vymodleným dieťaťom.