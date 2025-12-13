Prebúdzate sa s nepríjemnou chuťou v ústach? Riešenie je podľa odborníkov prekvapivo jednoduché
Nepríjemnejší ranný dych je prirodzený jav, ktorý sa týka väčšiny ľudí.
Nie je to nič, o čom by sa bežne hovorilo, no pozná to každý. Nepríjemný ranný dych dokáže zaskočiť aj tých, ktorí sa o ústnu hygienu starajú poctivo. Odborníci však hovoria, že dôvod je veľmi prirodzený. Viete, čo s tým môžeme urobiť?
Prečo sa to deje?
Ako uvádza portál Metro, odborníci vysvetľujú, že za typický ranný dych môže najmä nedostatok slín počas spánku. Kým cez deň ich máme dostatok, aby prirodzene čistili jazyk aj zuby, v noci sa ich tvorba výrazne spomaľuje. A ak navyše spíme s mierne pootvorenými ústami, slín je ešte menej a baktérie majú ideálne podmienky, aby sa množili.
Ich činnosť je dôvodom nielen zápachu, ale aj nepríjemnej chuti v ústach. Organizmus sa tak vlastne iba správa prirodzene – keď mu chýbajú sliny, nedokáže udržať ústnu dutinu čistú.
Zvláštna kovová či slaná chuť?
Niektorí ľudia ráno necítia len nepríjemný dych, ale aj zvláštnu, kovovú či slanú chuť. V takýchto prípadoch zohrávajú veľkú úlohu dutiny a nos. Pri alergiách, nádche či chronicky upchatých dutinách sa počas noci môže do hrdla presúvať hlien nesúci so sebou slaný nádych a drobné množstvo baktérií.
Kyslá chuť v ústach zas môže vzniknúť dvoma spôsobmi. Buď ide o „prácu“ baktérií, ktoré počas noci spracúvajú zvyšky jedla a produkujú kyseliny, alebo je na vine tichý reflux – nenápadný návrat žalúdočných štiav, ktorý sa nemusí prejaviť pálením záhy, no po prebudení dokáže prekvapiť kyslým pocitom na jazyku.