Na pravdu o darčekoch zareagovala inak ako ostatné deti. Dievčina na Štedrý večer rodičom vyrazila dych
Detstvo známej Slovenky bolo plné lásky a hier.
Prvé Vianoce, na ktoré si dievčina z fotografie pamätá, boli tie, pred ktorými sa dozvedela, že rodičia niekedy pomáhajú Ježiškovi nakupovať darčeky. Namiesto toho, aby ju to zarmútilo, sa však potešila. Chcela totiž mamu s otcom prekvapiť, tak dlho šetrila a nakoniec im kúpila sviečku v tvare vianočného stromčeka. Dodnes si pamätá, ako im v ten večer nečakaným gestom vyrazila dych.