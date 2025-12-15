VIDEO: V predvianočnom zhone si našiel čas na dobro. Gesto nepočujúceho fotografa Mareka dojalo Slovákov - Dobré noviny
Dobré noviny
VIDEO: V predvianočnom zhone si našiel čas na dobro. Gesto nepočujúceho fotografa Mareka dojalo Slovákov
VIDEO: V predvianočnom zhone si našiel čas na dobro. Gesto nepočujúceho fotografa Mareka dojalo Slovákov

— Foto: Instagram @marekcharizard2 / @pure.slovakia

Bez slov, no s veľkým odkazom.

V predvianočnom zhone sa často tak veľmi ponáhľame, že si ani nevšimneme drobné momenty, ktoré nás vedia zahriať viac než horúci punč. O to silnejšie pôsobí situácia, ktorá sa odohrala na vianočných trhoch v Trnave. Jednoduché, tiché a úprimné gesto nepočujúceho fotografa Mareka sa dotklo stoviek ľudí a pripomenulo, že vianočná mágia vzniká najmä tam, kde ju nik nečaká.

Nečakaný moment

Fotografiu následne vytlačil priamo v aute na malej tlačiarni, vložil ju do rámika a rozhodol sa, že venovať jej ju osobne bude tým najkrajším spôsobom, ako jej spríjemniť deň.

Darček bez slov

K stánku sa vrátil s predstieraným záujmom niečo si kúpiť. Kým predavačka pripravovala objednávku, Marek pred ňu s prianím šťastných a veselých Vianoc položil rámček s fotografiou. Reakcia prišla okamžite.

