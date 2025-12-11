Nebrýzgajú na seba a aj po rozvode si pomáhajú. Jozef a Alena Heribanovci ukazujú, ako udržať rodinu - Dobré noviny
Nebrýzgajú na seba a aj po rozvode si pomáhajú. Jozef a Alena Heribanovci ukazujú, ako udržať rodinu
Nebrýzgajú na seba a aj po rozvode si pomáhajú. Jozef a Alena Heribanovci ukazujú, ako udržať rodinu

Alena a Jozef Heribanovci vychádzajú spolu dobre aj po rozvode.
Alena a Jozef Heribanovci vychádzajú spolu dobre aj po rozvode. — Foto: Instagram @ alena_heribanova, Facebook, jozef.heriban

Známy manželský pár bol spolu takmer 40 rokov.

Sú dobrým príkladom toho, že aj po konci manželstva môžu bývalí partneri spolu dobre vychádzať. Najmä, keď im záleží na rodine a chcú si ju aj naďalej udržať. Alene a Jozefovi Heribanovcom to po štyroch dekádach manželského zväzku nevyšlo a obaja sa rozhodli ísť v živote svojou vlastnou cestou, no obaja dokazujú, že rozvodom sa nič nekončí. Práve naopak. 

Na spoločenských akciách či iných podujatiach sa objavujú bez toho, aby medzi nimi vládlo akékoľvek napätie. A nikdy jeden na druhého nehovoria nič zlé. A hoci obaja už majú nejaký čas nových partnerov, majú korektný vzťah. Záleží im totiž na dcérach a rodine, ktorú podľa vlastných slov celé roky spolu budovali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alena Heribanova (@alena_heribanova)

Veril na lásku na prvý pohľad

Moderátorka a dlhoročná tvár verejnoprávnej televízie Alena Heribanová a známy spisovateľ Jozef Heriban sa spoznali ešte ako študenti v jednom z bratislavských bistier. Ona bola na Filozofickej fakulte, on študoval estetiku a slovenčinu.

Alena Heribanová s otcom.
Prečítajte si tiež: Dcéra plukovníka vedela, že rodina je ako korzet. Alene Heribanovej otec zanechal jednu dôležitú vetu

„Videl som ju na chodbe FFUK (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pozn. red.) a veľmi sa mi páčila. Pretože som človek, ktorý verí na lásku na prvý pohľad, bolo rozhodnuté. Trvalo mi celý rok, kým som to všetko nenápadne zmanažoval,“ priznal v minulosti pre SME Jozef Heriban.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MilanKrupcikphoto/photos/a.608916339177390/609405662461791/?type=3&ref=embed_post

Vždy sa mali o čom rozprávať

Obaja svoj vzťah napokon spečatili 1. júla 1978. „Brali sme sa z lásky. Vzala som si spolužiaka, kamaráta zo školy a myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. Vedeli sme, prečo sa berieme. Nikdy som naivne nečakala na princa na bielom koni, vzala som si muža, s ktorým mi bolo dobre a z neho sa nakoniec ten princ vykľul,“ hovorila kedysi s úsmevom pre Korzár známa moderátorka.

Babsy Jagušák prezradila na svoju mamu Alenu Heribanovú, aká je babička.
Prečítajte si tiež: Urobila veľkú kariéru, ale na prvom mieste má niečo iné. Alena Heribanová vraj nie je klasickou babičkou

Jozef Heriban zase tvrdil, že zo všetkých žien, ktoré spoznal, si vybral ju, pretože nikto iný v ňom nevyvolal také emócie. Vždy sa vraj mali o čom rozprávať. V spoločnosti, na plesoch či iných udalostiach navyše pôsobili ako zohratý a harmonický pár. O to väčším prekvapením potom bolo, keď v roku 2017 oznámili, že po takmer 40 rokoch idú od seba.

Hlúposť alebo nový začiatok?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

