Schudni a obsadím ťa, vraveli jej. Zuzana Mauréry vie, prečo je slovenský šoubiznis nemilosrdný
Tlak na svoje telo zažíva ešte aj dnes
„Deti boli nemilosrdné a rovnako aj učiteľky,“ priznala v podcaste Ľudskosť Zuzana Mauréry. Aj herečka ovenčená oceneniami zažila šikanu kvôli svojej váhe, a to nielen v detstve, ale aj v dospelosti. Dnes sa však na tieto momenty pozerá s nadhľadom a humorom a hovorí, že bojovať za seba sa oplatí – nielen kvôli ostatným, ale predovšetkým kvôli sebe samej.
Tučibomba, makarón, vyletela na plafón
Vďaka svojim rodičom mala krásne detstvo, no pre svoju váhu zažila šikanu, ktorá ju poznačila navždy. „Vždy som bola o číslo väčšia. Moja mama sa rozhodla, že bude mať dobre živené dieťa, pretože ona bola vojnovým dieťaťom z rozvedenej rodiny, ktoré pociťovalo nedostatok. Ona sa ale rozhodla, že jej dieťa bude dobre živené,“ spomínala v podcaste Zuzana Mauréry, ktorej sa deti posmievali, že je tučná.
„Tučibomba, makarón, vyletela na plafón,“ pospevovali si okolo nej a šikanu zažila aj zo strany učiteľov. „Bola som v jednom tanečnom súbore a otec sa išiel opýtať, prečo ja sedím a netancujem s ostatnými deťmi. Vtedy mu učiteľka povedal: ‚Pán Mauréry, s vaším dieťaťom tu nikto nebude robiť odtučňovaciu kúru.‘ Mala som vtedy päť rokov,“ spomínala si na drsné momenty.
Schudni, obsadím ťa
„Ja to prekonávam doteraz,“ priznala otvorene herečka, ktorá sa ocitla v povolaní, kde sa vyžaduje, aby vyzerala perfektne. „Moje telo je môj výrobný nástroj. Mám 57 rokov a každý vie, ako vyzerám, keď som chudá, keď som tučná, no akákoľvek. Smerom von to už neriešim, navonok som s tým už vyrovnaná, že nemusím nikomu nič dokazovať. Ale v človeku to stále trošičku je,“ vysvetlila Mauréry, podľa ktorej je herecké povolanie nemilosrdné.