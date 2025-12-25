Po pôste prišiel čas zábav a mastných jedál. Tradičná štefanská pečienka bola hitom aj v reštauráciách
Jedlo ktoré sa často pripravovalo v reštauráciách v bývalom režime. Vyzerá výborne a chutí božsky, nedá sa ho prejesť, spomínali ľudia.
Štefanské zvyky počas druhého sviatku vianočného nebývali len spôsobom, ako si skrátiť voľný čas alebo spríjemniť sviatočnú atmosféru, mali aj poľnohospodársky význam. V niektorých oblastiach západného Slovenska poľnohospodári v tento deň končili služobný rok a od pána dostávali veľký koláč, ktorý bol znakom úspešne ukončenej služby a zároveň symbolom, že sú pripravení uzavrieť novú zmluvu.
Príležitosť na tanec a zábavu
Mládenci chodievali na Štefana brezovými prútmi šibať slobodné dievčatá a v okolí Myjavy ich dokonca aj v tomto období polievali vodou, aby boli zdravé a krásne. Začínali sa obchôdzky s hviezdou a Betlehemom, ktoré končili na sviatok Troch kráľov a tým, čo sa na nich vyzbieralo, sa financovali štefanské zábavy.
Po advente bol tento deň prvou príležitosťou tancovať a zabávať sa, zároveň sa konečne mohlo začať jesť mäso a mastné jedlá. Jednou z typických štefanských pochúťok bola – a v mnohých domácnostiach dodnes je – tradičná štefanská pečienka.
Efektne vyzerajúce prešpikované mäso sa podávalo s ryžou a zeleninovým šalátom a neskôr sa objavovalo aj v jedálnych lístkoch mnohých reštaurácií. „Jedlo, ktoré sa často pripravovalo v reštauráciách v bývalom režime. Vyzerá výborne a chutí božsky, nedá sa ho prejesť,“ nadchli sa komentujúci pod videoreceptom na Youtube.