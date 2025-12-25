Po pôste prišiel čas zábav a mastných jedál. Tradičná štefanská pečienka bola hitom aj v reštauráciách - Dobré noviny
Po pôste prišiel čas zábav a mastných jedál. Tradičná štefanská pečienka bola hitom aj v reštauráciách
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Po pôste prišiel čas zábav a mastných jedál. Tradičná štefanská pečienka bola hitom aj v reštauráciách

Ilustračný obrázok - Štefanská jazda/ Štefanská pečienka.
Ilustračný obrázok - Štefanská jazda/ Štefanská pečienka. — Foto: Youtube/Obecné kultúrne centrum Smižany, Erika Ištvániková zdravá výživa recepty

Jedlo ktoré sa často pripravovalo v reštauráciách v bývalom režime. Vyzerá výborne a chutí božsky, nedá sa ho prejesť, spomínali ľudia.

Štefanské zvyky počas druhého sviatku vianočného nebývali len spôsobom, ako si skrátiť voľný čas alebo spríjemniť sviatočnú atmosféru, mali aj poľnohospodársky význam. V niektorých oblastiach západného Slovenska poľnohospodári v tento deň končili služobný rok a od pána dostávali veľký koláč, ktorý bol znakom úspešne ukončenej služby a zároveň symbolom, že sú pripravení uzavrieť novú zmluvu.

Príležitosť na tanec a zábavu

Mládenci chodievali na Štefana brezovými prútmi šibať slobodné dievčatá a v okolí Myjavy ich dokonca aj v tomto období polievali vodou, aby boli zdravé a krásne. Začínali sa obchôdzky s hviezdou a Betlehemom, ktoré končili na sviatok Troch kráľov a tým, čo sa na nich vyzbieralo, sa financovali štefanské zábavy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/myjavskyfolklor/posts/10157818901182797/

Po advente bol tento deň prvou príležitosťou tancovať a zabávať sa, zároveň sa konečne mohlo začať jesť mäso a mastné jedlá. Jednou z typických štefanských pochúťok bola – a v mnohých domácnostiach dodnes je – tradičná štefanská pečienka.

Na svätého Štefana chodili naši predkovia koledovať, nevynechali ani bohoslužbu a potom bujarú zábavu.
Prečítajte si tiež: Dnes si pripomíname sv. Štefana. Viete prečo sa naši predkovia v tento deň zvykli sánkovať či zabávať?

Efektne vyzerajúce prešpikované mäso sa podávalo s ryžou a zeleninovým šalátom a neskôr sa objavovalo aj v jedálnych lístkoch mnohých reštaurácií. „Jedlo, ktoré sa často pripravovalo v reštauráciách v bývalom režime. Vyzerá výborne a chutí božsky, nedá sa ho prejesť,“ nadchli sa komentujúci pod videoreceptom na Youtube.

Recept na tradičnú štefanskú pečienku:

