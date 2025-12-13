Posledné slová Ozzyho jeho manželke vyvolávajú zimomriavky. Ona si dodnes nevie odpustiť jednu vec - Dobré noviny
Posledné slová Ozzyho jeho manželke vyvolávajú zimomriavky. Ona si dodnes nevie odpustiť jednu vec
Posledné slová Ozzyho jeho manželke vyvolávajú zimomriavky. Ona si dodnes nevie odpustiť jednu vec

Sharon prehovorila o poslednom rozhovore, ktorý s manželom mala.
Sharon prehovorila o poslednom rozhovore, ktorý s manželom mala. — Foto: Instagram: Sharon Osbourne

Frontman skupiny Black Sabbath zomrel v júli tohto roka.

Jeho odchod sa stále snaží spracovať. Sharon Osbourne, manželka rockovej legendy Ozzyho Osbournea, v rozhovore s britským novinárom Piersom Morganom prehovorila o Ozzyho poslednom dni, o slovách, ktoré jej povedal a o tom, čo by rada urobila inak.

Nemohol spať

Ozzy vraj poslednú noc nedokázal dobre spať. Stále behal hore-dole po dome, na toaletu a späť a asi o pol piatej ráno sa ju snažil prebudiť. „Zobuď sa,“ hovoril Ozzy. „Veď ja už, preboha, som hore, zobudil si ma,“ odvetila mu Sharon nahnevane. Ozzy mal vtedy na ňu len jedinú prosbu: „Pobozkaj ma, silno ma objím.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Piers Morgan Uncensored (@piersmorganuncensored)

Keď sa dnes Sharon spätne pozerá na tento moment, stále má neuveriteľne výčitky svedomia. Priala by si, aby túto chvíľu miesto podráždenej reakcie nahradila romantickým vyznaním. „Kiežby som mu len povedala, že ja ho milujem viac. Mala som ho objať ešte silnejšie,“ povedala v rozhovore.

Vedel, že to príde

Ozzy totiž o 20 minút neskôr dostal infarkt, po ktorom mu už nedokázali pomôcť. Frontman legendárnej metalovej kapely Black Sabbath bol podľa manželky pripravený odísť a aj to tušil.

