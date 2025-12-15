Za úspechom skrýval tichý boj. Hviezda seriálu Ranč fanúšikom odhalila stránku, ktorú nepoznali - Dobré noviny
Dobré noviny
Za úspechom skrýval tichý boj. Hviezda seriálu Ranč fanúšikom odhalila stránku, ktorú nepoznali
Za úspechom skrýval tichý boj. Hviezda seriálu Ranč fanúšikom odhalila stránku, ktorú nepoznali

— Foto: Instagram @tvjoj, seriál Ranč / Instagram @_toth_karoly

Priznal, že šťastie hľadal na zlých miestach.

Na televíznych obrazovkách pôsobí sebavedomo, energicky a akoby mal svoj život pevne v rukách. No herec Karol Tóth, ktorý je známy zo seriálu Ranč, teraz ukázal, že aj za rozhodným pohľadom sa môže skrývať niečo, čo vidno až vtedy, keď človek zloží masku. Otvorene priznal, že sa ocitol v období, keď už nedokázal ďalej fungovať v tempe, ktoré mu roky diktovalo okolie aj on sám,

Život v rýchlom pruhu

„Čau. Som Karol, herec. Milujem svoju prácu. Hrám v dvoch jazykoch, veľa točím, stál som už na ‚najväčších‘ javiskách v krajine, môj hlas počuť v reklamách, môj nový film beží v kinách, moderujem... Mám aj malú firmu," opisuje sám seba na sociálnej sieti s dodatkom, že veľa cestuje, športuje, má tých najlepších priateľov a milujúcu a podporujúcu rodinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tóth Károly (@_toth_karoly)

Navonok všetko pôsobí ideálne a pre mnohých je symbolom pracovitého a talentovaného mladého herca. „Mám dobrý život. Toto vidíte vy. Lebo toto vám ukazujem,“ prekvapil ďalej v príspevku. Ako totiž priznal, realita nebola iba o týchto krásnych momentoch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tóth Károly (@_toth_karoly)

„Na fotke som ja na jednom koncerte a práve sa cítim veľmi zle. Fajčím, slon mi sedí na hrudi, v hlave mi iskri tisíc myšlienok. Popíjame, hádam ma to aspoň trochu otupí,“ opisuje jednu z ťaživých chvíľ, ktorá ho zasiahla najviac.

Podľa jeho slov je tento typ prežívania zradný – presviedča človeka, že takto sa bude cítiť navždy. „Ale tak to nie je,“ hovorí herec úprimne.

Uvedomenie, ktoré všetko zmenilo

Článok pokračuje na ďalšej strane...

