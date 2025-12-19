Alena z Dlhého Klčova sa privydala ku Kennedyovcom: S manželom sme sa zoznámili vďaka zlomenine - Dobré noviny
Alena z Dlhého Klčova sa privydala ku Kennedyovcom: S manželom sme sa zoznámili vďaka zlomenine
Alena z Dlhého Klčova sa privydala ku Kennedyovcom: S manželom sme sa zoznámili vďaka zlomenine

Alena Kennedy našla svoje šťastie v Austrálii.
Alena Kennedy našla svoje šťastie v Austrálii. — Foto: archív A. Kennedy

Má dva domovy na opačných koncoch sveta. Hovorí, že má rozdelené srdce. 

Do Austrálie sa dostala po viacerých životných etapách. Alena Kennedy z východoslovenskej obce Dlhé Klčovo svojho austrálskeho manžela spoznala v Anglicku v roku 2006. V Londýne vystriedala niekoľko rôznych zamestnaní a ako sama hovorí, zbierala tam odvahu do života, skúsenosti a zdokonaľovala sa v jazyku. Dnes má s manželom dve deti, dcéru Nataliu (18) a syna Thomasa (13). Pre DOBRÉ NOVINY sa s ňou rozprávala Mária Jakúbeková.

V rozhovore s Alenou Kennedy sa dočítate

  • Čo ju lákalo na Londýne,
  • v akých častiach Austrálie žila,
  • aký klub založila,
  • aké rozdiely vidí v živote na Slovensku, v Anglicku a v Austrálii.
S rodičmi v Sydney.
S rodičmi v Sydney, pred Opera House. Foto: archív A. Kennedy

Čo vás lákalo na Londýne?

Do Londýna som išla najmä kvôli angličtine. Začínala som ako au-pair a postupne som si našla aj iné zamestnania. Pracovala som v reštaurácii, ktorú vlastnila moja domáca, u ktorej som bývala (ešte ako au-pair). S rodinou sme si boli veľmi blízke, dokonca navštívili mojich príbuzných v Dlhom Klčove a o pár rokov boli aj na mojej svadbe. Neskôr som pracovala v logistickej firme a tiež v obchode Harley Davidson.

Monika zažila polárne žiary, videla vodopády a exotické zvieratá, na ktoré by na Slovensku nenatrafila.
Prečítajte si tiež: Slovenka Monika žije na Islande: Život je tu príšerne drahý, ale z platu vyžijú aj upratovačky a robotníci

V Londýne ste spoznali svojho súčasného manžela. Ako?

S manželom sme sa zoznámili úplnou náhodou a trochu aj vďaka mojej zranenej ruke. Po operácii dlane som nosila dlahu a kamarátka ma sprevádzala do nemocnice na kontrolu. Po návšteve nemocnice sme si išli sadnúť do jedného podniku. Shane tam prišiel so svojím bývalým spolužiakom zo školy, ktorý už v Londýne žil, a on sám sa tam práve čerstvo prisťahoval. Sedeli sme pri vedľajších stoloch a ja som si všimla, že na mňa nenápadne, a potom čoraz menej nenápadne (smiech), pokukuje. Dôvod bola moja ruka v dlahe. Nakoniec nabral odvahu, prišiel k nášmu stolu a s úprimným záujmom sa opýtal, čo sa mi stalo. A keďže dobrý začiatok je polovica úspechu, rozhovor sa rozbehol veľmi prirodzene. Zranená ruka sa zahojila, ale ten rozhovor nás spojil na celý život. A zvyšok je už história (úsmev). 

So Shaneom majú dve deti.
So Shaneom majú dve deti, Thomasa a Nataliu. Foto: archív A. Kennedy

Váš manžel je Austrálčan. Predpokladám, že ste s ním počas vášho vzťahu aspoň párkrát navštívili jeho rodnú Austráliu. Páčila sa vám viac ako Veľká Británia? Už vtedy ste uvažovali o živote v Austrálii?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 6
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

