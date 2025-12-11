Odkryli tajný život Matthewa Perryho. Nebolo to len o 55 tabletkách denne, prezradil hercov manažér - Dobré noviny
Odkryli tajný život Matthewa Perryho. Nebolo to len o 55 tabletkách denne, prezradil hercov manažér
Odkryli tajný život Matthewa Perryho. Nebolo to len o 55 tabletkách denne, prezradil hercov manažér

Matthew Perry a Courteney Cox.
Matthew Perry a Courteney Cox. — Foto: Wikimedia commons (David Shankbone); Promo fotografie Go on (NBC Universal Television)

Mal plán, nádej aj energiu.

Keď si pozriete tretiu sériu Priateľov, všimnete si, že Matthew Perry ku koncu výrazne schudol. Nikto netušil, že za úsmevmi Chandlera Binga sa skrýval tvrdý boj so závislosťou. „Opioidy vám zničia apetít a neustále vás nútia vracať,“ spomínal vo svojich memoároch. Hercove krehké zápästia vykúkali z príliš veľkej košele a nohavice na ňom viseli – dnes vieme, že závislosť ho o takmer 30 rokov pripravila o život. Perryho dlhoročná publicistka Lisa Kasteler-Caliová a manažér Doug Chapin, ktorí s ním pracovali viac ako tri desaťročia, teraz pre The Guardian odhalili skrytý život Matthewa Perryho.

55 tabletiek denne

„Myslím, že dôvod, prečo si ľudia obľúbili Chandlera, je ten, že skutočný Matthew cez neho presvital,“ uviedol manažér, ktorý si na Perryho spomína ako na mladého muža, ktorý sa v priebehu rokov veľmi nezmenil – stále bol milý, inteligentný, vtipný. Chapin otvorene priznal, že Perry bol herec, ktorý túžil po sláve, no nevedel zniesť tlak, ktorý s ňou prišiel.

Matthew Perry a Courteney Cox.
Prečítajte si tiež: Ľúbil ju, stále cíti jeho prítomnosť. Seriálová Monica prvýkrát prehovorila o strate Chandlera

V čase najväčšej slávy si to väčšina divákov pravdepodobne nevšimla. Nikto netušil, že aby dokázal fungovať a vyhnúť sa hrozným abstinenčným príznakom, musel denne užívať 55 tabletiek Vicodinu, opioidu, od ktorého bol závislý.

Bol iný ako ostatné hviezdy

„Len sa potreboval dopracovať na koniec série Priateľov, aby mohol vyhľadať pomoc. Keby séria trvala viac než 25 epizód, myslel si, že by ho to zabilo,“ prezradil Chapin o hercovi, ktorý absolvoval 65 pokusov o detox od drog a alkoholu. Hoci sa jeho závislosť stala ústredným príbehom, nedefinovala ho len táto téma. Jeho manažér teraz prvýkrát poodhalil skrytý život Matthewa Perryho.

