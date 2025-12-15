Ona vychováva deti, manžel zarába. Mária Bartalos sa úplne odstrihla od svojho minulého života aj kariéry
Kedysi úspešná herečka svoju umeleckú kariéru zavesila na klinec.
Hoci mala všetko - kariéru aj úspechy, stále jej niečo v živote chýbalo. Bola to láska. Keď ale Mária Bartalos stretla učiteľa tanca Adriána, stačili jej len tri mesiace na to, aby vedela, že on je ten pravý. Po čase navyše pochopila, že rodina pre ňu znamená viac ako jej herecká dráha, a tak svoju umeleckú kariéru zavesila na klinec.
Stala sa z nej manželka a matka už čoskoro štyroch detí, niekdajšia herečka totiž nosí pod srdcom ďalšie dieťatko. A kým ona je ženou v domácnosti, o finančné zabezpečenie sa stará predovšetkým jej manžel Adrián. Po novom sa dokonca rodina Bartalosovcov presťahovala do Komárna a ako sa Mária zverila fanúšikom na svojom profile na sociálnej sieti, je zvedavá, čo všetko ich v novom meste čaká.
Potrebovala odísť
Mária Bartalos patrila k úspešným herečkám, objavila sa vo viacerých seriáloch či televíznych projektoch. Keď sa však vydala a stala matkou, kedysi obsadzovaná umelkyňa sa z televíznych obrazoviek aj z divadelných dosiek stiahla do ústrania, aby sa mohla starať o rodinu. Podľa nej sa totiž jej predošlá práca nezhodovala s jej presvedčením, čo bola aj viera k Bohu.
„Ja som až s manželom našla Boha. Môj manžel bol ten, ktorý mi o Bohu začal rozprávať, priblížil mi ho, aký je. Za mojou radikálnou zmenou nebol môj manžel. Toto dokáže len Boh, nie človek,“ uviedla v podcaste Na Kávičku herečka, ktorá sa do umeleckej brandže vrátiť neplánuje. „Ja som úplne odstrihla svoj minulý život, kariéru aj všetko. Po tom, čo som sa obrátila, som totiž začala pociťovať, že z toho prostredia potrebujem odísť. Bolo pre mňa nepríjemné. Chcela som sa viac priblížiť Bohu,“ vysvetlila ďalej Mária Bartalos.