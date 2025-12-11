Zistili ste, že na ENERGOPOMOC nemáte nárok? Nemusí to byť konečné, takto to môžete zvrátiť
Zamietnutá energopomoc nemusí byť koniec.
V čase, keď si mnohé rodiny musia dvakrát rozmyslieť každý výdavok, prichádza správa, ktorá môže pomôcť tisíckam domácností. Mnohí Slováci si už overili, či spĺňajú podmienky štátnej energopomoci na budúci rok – no nie všetkým systém ukázal výsledok, ktorý očakávali. Ak ste zistili, že podľa výpočtov pomoc nedostanete, no máte pocit, že by ste na ňu mali mať nárok, nezúfajte. Portál tvnoviny.sk upozornil, že stále existuje spôsob, ako to zmeniť.
Námietka ako riešenie
Portál energopomoc.sk spustili v pondelok 8. decembra a okamžite sa stal miestom, kam sa Slováci vo veľkom prihlasujú, aby zistili svoju bonitu a celkový nárok na pomoc. Už prvé dni ale ukázali, že systém má viaceré nedostatky a mnohým domácnostiam sa zobrazili výsledky, ktoré nedávali zmysel.
Na množstvo podnetov zareagovala vláda a počas rokovania v stredu 10. decembra upravila pravidlá aj samotný výpočet bonity. Práve tá rozhoduje o tom, či domácnosť energopomoc dostane, alebo nie.
Ak vám portál vypočítal, že na pomoc nemáte nárok, no domnievate sa, že do výpočtu neboli zaradené všetky dôležité údaje, môžete podať námietku.