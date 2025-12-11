VIDEO: Byt prerobili na oázu pokoja, ktorá je iba ich. Adela s Viktorom ukázali, ako si žijú v Bratislave
Dlho sme snívali o mieste, kde si môžeme vychutnať čerstvý vzduch a bolo by bolo iba naše, prezradila moderátorka.
Keď si chcú manželia Vinczeovci oddýchnuť, zamieria na miesto, ktoré nie je samozrejmosťou pre každého obyvateľa bytovky. Nedávno poodhalili svoje súkromie a pochválili sa ním aj verejne. Terasa, ktorú postupne premenili na zelenú oázu uprostred veľkomesta, mnohých nadchla.
Voľný čas trávia na terase
Známa dvojica žije v Bratislave, pričom Adela pred rokmi kúpila aj pozemok v Myjave. Podľa informácií Plusky sa na ňom dlho nič nedialo, no dnes tam stojí jednoduchý domček, do ktorého môžu kedykoľvek zavítať. Každodennosť pritom trávia v hlavnom meste, vo svojom byte s výnimočnou terasou.
Obľúbená moderátorka v ňom žila ešte dávno predtým, ako začala tvoriť pár s Viktorom, pričom obaja ho začali zútulňovať až do dnešnej podoby. Terasa, ktorú majú k dispozícii, postupne obrástla zeleňou a keďže sú obaja milovníkmi prírody, trávia tu veľa voľného času a to nielen cvičením.
Ich najobľúbenejšie miesto
„Včera moja manželka na terase asi hodinu sadila muškáty, bazalku, paradajky. Ako som ju sledoval, všimol som si, že občas prestala používať lopatku a jamky hĺbila rukami. Vraj kontakt so zemou je dôležitý,“ napísal raz Viktor k svojmu príspevku na Instagrame. Terasu pritom manželia nedávno zveľadili a s tým, ako dnes vyzerá, sa pochválili aj ostatným.