Vychýrený recept na kapustnicu Vlada Müllera je doteraz hitom. Prevoňať ju musíte hneď na začiatku
Na javisku si dokázal získať celé publikum a mnohých inšpiroval aj svojimi receptami.
Spevák Richard Müller mal s otcom síce komplikovaný vzťah, no teraz už s láskou hovorí, že je naňho ako na umelca hrdý. „Dnes mám k nemu silnejší vzťah, ako v dobe, kedy žil, čo je smutné. Keď si spomínam na zážitky s ním, sú väčšinou pozitívne,“ vyrozprával pre iDnes.cz spevák, ktorého by veľmi zaujímal otcov názor na jeho tvorbu.
Publikum si vedel získať
„Niekto mi hovoril, že sa dostal k nejakej mojej doske a stále si ju púšťal. Vraj sa mu páčila a hovoril, že je na mňa pyšný,“ premýšľal známy slovenský umelec. Väčšinu času trávil vždy s mamou, otec sa totiž rýchlo stal hviezdou a s Richardom sa videl len málokedy. Práve v tom období sa ich vzťah naštrbil.
Vlado Müller patril k zlatej hereckej generácii. Svoj umelecký život si užíval, na javisku sa mu darilo, no keď si začiatkom 90. rokov zlomil bedrový kĺb, viac sa naň postaviť nechcel. „Hral tak sugestívne, vyžarovalo z neho také fluidum, že si okamžite získal všetkých divákov v hľadisku. Celé publikum bolo jeho,“ spomínala na jeho herecké výkony jedna z kolegýň v dokumente Slovenskej televízie.
Varenie bolo preňho koníčkom, o svoje recepty sa s fanúšikmi viackrát podelil aj v známej televíznej relácii Varím, varíš, varíme a nezabudnuteľnou sa stala aj jeho vychýrená kapustnica. Na tej si najviac pochutíte najmä počas blížiacich sa sviatkov.