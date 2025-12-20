Chutná bodka na vianočnom stole. Pomaranče s karamelom podľa Anky Šiškovej zvládnete aj na poslednú chvíľu - Dobré noviny
Chutná bodka na vianočnom stole. Pomaranče s karamelom podľa Anky Šiškovej zvládnete aj na poslednú chvíľu
Chutná bodka na vianočnom stole. Pomaranče s karamelom podľa Anky Šiškovej zvládnete aj na poslednú chvíľu

Anna Šišková / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/anka.siskova, Freepik/azerbaijan_stockers

Predvianočný čas si herečka kráti vypekaním so svojimi kolegyňami.

Je taká dobrá kuchárka, že by si vraj mohla otvoriť aj vlastnú reštauráciu, no sama má najradšej chlieb s maslom a s pažítkou. Anka Šišková totiž vo varení znamenitého jedla vidí najväčší zmysel, keď ho môže pripraviť ostatným. Preto sa jej sviatky nespájajú so zhonom a stresom, ale s radosťou z toho, že bude konečne celá rodina spolu.

Pečie aj s kolegyňami

Roky v jej rodine panujú tie isté tradície a to, čo mali kedysi na starosti jej rodičia, sa dnes snaží ukázať svojim deťom. Na vianočnom stole preto nechýbajú oplátky s medom a s cesnakom, jabĺčka, polievka z fazule a šošovice, pupáky s makom, sladká vianočka, vysmážaný kapor so zemiakovým šalátom či kapustnica bez mäsa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anna Šišková Chlumská (@anka.siskova)

Nehovorí sa náhodou, že je spomedzi našich hercov a herečiek jednou z najlepších kuchárok. Svoje recepty Anka spísala do kuchárskej knihy s názvom Nič lepšie nepoznám, v ktorej spomína aj na to, ako každý rok pred Vianocami do noci vypeká so svojimi kolegyňami aj pätnásť druhov koláčikov.

Ak už aj máte všetko nachystané, no na štedrovečernom stole by ste predsa len uvítali ešte jednu rýchlu a chutnú pochúťku, pripravte si pomaranče s karamelom podľa herečkinho receptu. Kvôli ingredienciám na tento recept nebudete musieť ani utekať do obchodu.

Pomaranče v karameli podľa Anky Šiškovej

