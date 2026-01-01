Miešal si vodku s cukrom, aby nezamrzol. Peter z Arabely trpel ako zviera a žil príliš rýchlo
Mal dve tváre, ktorých sa nechcel vzdať.
„Mirečku, keby si sa narodil vo Francúzsku, alebo v Amerike, je z teba svetová hviezda,“ vraveli o Vladimírovi Dlouhom jeho kolegovia, ktorí dobre vedeli, že v ňom drieme talent, aký sa rodí raz za generáciu. Bol krásny, tajomný, geniálny a zároveň krehký, zraniteľný a nenápadne smutný. Hoci sa do sŕdc divákov navždy zapísal ako odvážny Peter Majer zo seriálu Arabela, jeho skutočný život pripomínal skôr drámu než rozprávku. Hoci mu tlieskali davy, on sa najlepšie cítil v kúte krčmy s pohárom v ruke a pri rozhovoroch cynicky opakoval: „Ešte žijem.“
Láska s Arabelou
Pražský rodák sa narodil 10. júna 1958 spolu so svojím bratom, dvojčaťom Michalom, ktorý bol Vladimírovým pravým opakom. Kým Michal bol extrovert, ktorý miloval ľudí, Vladimír bol introvert, ktorý si držal odstup, mal svoj svet a uzatváral sa do seba. Už ako tínedžer mal vraj výnimočné dramatické cítenie a akúsi tajomnosť, pre ktorú si ho ako 12-ročného vybrali do filmu Už zase skáču přes kaluže. Vtedy nikto netušil, že z chlapca, ktorý túžil byť murárom, bude raz herecká legenda, ktorá bude do konca života zvádzať ťažké boje.
Úloha Adama, chlapca s detskou obrnou, ktorému nič nezabránilo snívať, mu priniesla cenu Zlatý dudek a otvorila dvere do ďalších filmov – vrátane dnes kultového seriálu Arabela. „Peter z Arabely bola moja zásadná televízna rola? Neviem, snáď, je to všetko už strašne dávno,“ vravel s úškrnom Vladimír, o ktorom hovorili ako o chlapcovi s očami bezbranného dieťaťa. „Mali sme sa radi. Strašne radi,“ hovorila pre Blesk seriálová Arabela, ktorú si zahrala Jana Nagyová. S Vladimírom si vraj padli do oka a vytvorili si silné puto. „Všetci nás vtedy dávali dokopy, ale on bol zadaný a ja som vedela, že má aj dvojčatá,“ prekvapila herečka, ktorá prezradila Vladimírove dlhé roky ukrývané tajomstvo.
Dve tváre
„Bol skvelý, zábavný, milý, galantný,“ nešetrila superlatívmi Nagyová. Keď v roku 1981 oznámila, že sa bude vydávať, všetci si mysleli, že ide pred oltár s Dlouhým. „Musela som pracne vysvetľovať, že ma o ruku požiadal niekto iný,“ opisovala Jana, ktorá už vtedy tušila, že Vladimír Dlouhý mal dve tváre – jednu nežnú a tú druhú, ktorú ovládal alkohol.