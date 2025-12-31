Po 10 minútach chcel z rande odísť a skoro odpadol. Janka Kovalčíková a Adam prekonali aj terapiu šokom - Dobré noviny
Po 10 minútach chcel z rande odísť a skoro odpadol. Janka Kovalčíková a Adam prekonali aj terapiu šokom
Po 10 minútach chcel z rande odísť a skoro odpadol. Janka Kovalčíková a Adam prekonali aj terapiu šokom

Janka Kovalčíková s manželom Adamom.
Janka Kovalčíková s manželom Adamom.

Po hercovi chcela bežného občana.

„Kedy začneš aktívnejšie starnúť?“ pýtala sa Adela Vinczeová s humorom Janky Kovalčíkovej, herečky, ktorá vtipne hovorí, že ešte donedávna vyzerala na osem a na prvom rande svojmu budúcemu manželovi takmer spôsobila kolaps. Hoci chcel po 10 minútach odísť, dnes Janka žiari po boku Adama, ktorý je vraj „z úplne iného sveta“. Dvojicu, ktorá prešla terapiou šokom, dnes spája silný vzťah plný rešpektu, humoru a porozumenia mimo sveta šoubiznisu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyzerala na osem

Vždy, keď si spomenie na Prešov, spomenie si na mladosť a bezstarostné obdobie, keď vraj nemala čo riešiť, iba to, či doma oznámi štvorku a akým spôsobom. Vrásky na čele jej robil len jej nízky vzrast, pre ktorý si toho vytrpela veľa. „Spolužiaci sa mi smiali a kričali, že vraj som nedorobená, keďže som bola o 13 hláv menšia od ostatných,“ vravela vo Fun rádiu Janka Kovalčíková, ktorú jej detský vzhľad trápil aj ako tínedžerku.

Roman Poláčik s rodinou.
Prečítajte si tiež: Spoznal tajomnú Katku a veci nabrali rýchly spád. Roman Poláčik zažíva momenty, ktoré ho menia vo všetkom

„Mám z toho trošku aj traumu. Keď som bola vo veku 14 rokov, keď sa to všetko láme a mali by mať chlapci záujem, o mňa ho nikto nikdy nemal, pretože som vyzerala na osem,“ smiala sa v rozhovore s Adelou Vinczeovou. „Všetky moje spolužiačky už mali frajerov a len som stále počúvala, aké trampoty majú s láskou. A ja stále nič. Až potom som to dobehla,“ prezradila herečka, ktorá tvorila pár s hereckým kolegom Romanom Poláčikom, z ktorého rodičia chceli mať kňaza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bežný občan z festivalu

Obaja boli hviezdami seriálu Oteckovia a keď sa jedného dňa Roman objavil ako hosť v Teleráne, všetkých prekvapil informáciou, že s Jankou sú spolu dva a pol roka. O pár mesiacov neskôr ale Janka Kovalčíková priznala, že už tvorí pár s niekým iným. „Tak som si uvedomila, že možno by som mohla vyskúšať niekoho normálneho. Taký bežný občan,“ vyjadrila sa Janka, keď ju spovedal Peter Marcin. Vtedy ani len netušila, že ten obyčajný občan sa stane jej manželom. Ich prvé rande sa pritom takmer skončilo katastrofou.

