Malý Toníček od nej dostal netradičný dar. Jiřina Bohdalová dojímavý moment oslávila vo veľkom štýle
Z hereckej legendy je už prababička.
Iba pár dní pred Vianocami sa dočkala toho najväčšieho daru. Jiřina Bohdalová sa raduje z krásneho prírastku do rodiny, o ktorý sa postarala manželka jej vnuka Vojtecha. Legendárna herečka príchod malého pravnúčika, ktorý dostal tradičné české mená, už stihla osláviť vo veľkom štýle. Ako píše Blesk.cz, venovala mu aj nádherný darček.
Nemohla sa dočkať
Herečkin vnuk Vojtech Staš privítal so svojou manželkou Helenou na svet ich prvé dieťa. Malý Antonín František sa narodil v pražskej nemocnici a jeho otec svojím dojemným vyznaním dal ihneď najavo, že bude vyrastať obklopený láskou.
„Vitaj medzi nami, Antonín. Otec s mamou ťa milujú. Hlavne buď zdravý a šťastný a nájdi si tak skvelú ženu, ako som si našiel ja – to nebudeš mať jednoduché. Ďakujem ti, láska, moja žena, že si mi dala takého krásneho syna,“ vyznal sa Vojtech, ktorý odporúča každému mužovi byť pri pôrode – je to podľa neho zázrak a všetky ženy za to neskutočne obdivuje.
Jiřina Bohdalová sa netajila tým, že možnosť zažiť úlohu prababičky je pre ňu veľkým životným míľnikom. „Jířa sa narodenia Toníčka nemohla dočkať a to, že sú všetci zdraví, ju strašne dojalo,“ prezradil Vojtech o svojej 94-ročnú babičkej, ktorá už narodenie svojho pravnuka stihla patrične osláviť.