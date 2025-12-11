Malý Toníček od nej dostal netradičný dar. Jiřina Bohdalová dojímavý moment oslávila vo veľkom štýle - Dobré noviny
Malý Toníček od nej dostal netradičný dar. Jiřina Bohdalová dojímavý moment oslávila vo veľkom štýle
Malý Toníček od nej dostal netradičný dar. Jiřina Bohdalová dojímavý moment oslávila vo veľkom štýle

Jiřina Bohdalová už stihla osláviť pravnukovo narodenie.
Jiřina Bohdalová už stihla osláviť pravnukovo narodenie. — Foto: Wikimedia Commons @David Sedlecký, Instagram @vojtastas

Z hereckej legendy je už prababička.

Iba pár dní pred Vianocami sa dočkala toho najväčšieho daru. Jiřina Bohdalová sa raduje z krásneho prírastku do rodiny, o ktorý sa postarala manželka jej vnuka Vojtecha. Legendárna herečka príchod malého pravnúčika, ktorý dostal tradičné české mená, už stihla osláviť vo veľkom štýle. Ako píše Blesk.cz, venovala mu aj nádherný darček.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jirina Bohdalova (@bohdalkajirinka)

Nemohla sa dočkať

Herečkin vnuk Vojtech Staš privítal so svojou manželkou Helenou na svet ich prvé dieťa. Malý Antonín František sa narodil v pražskej nemocnici a jeho otec svojím dojemným vyznaním dal ihneď najavo, že bude vyrastať obklopený láskou.

Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom.
Prečítajte si tiež: V živote plakala len dvakrát. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju

„Vitaj medzi nami, Antonín. Otec s mamou ťa milujú. Hlavne buď zdravý a šťastný a nájdi si tak skvelú ženu, ako som si našiel ja – to nebudeš mať jednoduché. Ďakujem ti, láska, moja žena, že si mi dala takého krásneho syna,“ vyznal sa Vojtech, ktorý odporúča každému mužovi byť pri pôrode – je to podľa neho zázrak a všetky ženy za to neskutočne obdivuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vojtěch Staš (@vojtastas)

Jiřina Bohdalová sa netajila tým, že možnosť zažiť úlohu prababičky je pre ňu veľkým životným míľnikom. „Jířa sa narodenia Toníčka nemohla dočkať a to, že sú všetci zdraví, ju strašne dojalo,“ prezradil Vojtech o svojej 94-ročnú babičkej, ktorá už narodenie svojho pravnuka stihla patrične osláviť.

Dar pre Toníčka

