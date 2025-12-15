Je sofistikovaný rebel a s každým sa dá do reči. Vinczeovci dopriali Maxíkovi unikátnu škôlku
Syn je už teraz silnou osobnosťou.
„Vždy sa správajte k dieťaťu najlepšie, ako viete. Odovzdávate mu tak to najlepšie, čo je vo vás samých,“ učila rodičov reformátorka pedagogiky Maria Montessori, ktorá inšpiruje aj Adelu a Viktora Vinczeovcov. Pôvodné plány rodičov trojročného Maxíka smerovali k špeciálnej škôlke Rozmanita, ktorá je inšpirovaná práve montessori pedagogikou a zdôrazňuje samostatnosť, zvedavosť a individuálny rozvoj detí prostredníctvom praktických aktivít. Nakoniec sa však rozhodli pre inú unikátnu škôlku.
Obdobie vzdoru
„Aj to špecifikum jeho príbehu si, myslím, vyžaduje trošku viac pochopenia a nejakého vnímavého prístupu, aby sa nestratil v systéme, kde nebude mať dostatok pochopenia a zázemia v škôlke,“ vysvetlila pre najmama.sk Adela Vinczeová, ktorá chce, aby bol adoptovaný syn primárne s nimi, no zároveň neprišiel o socializáciu s inými deťmi. Ako priznala, čerstvý trojročný škôlkar si prechádza povestným obdobím vzdoru ako všetci jeho rovesníci.
„Rebélia je aj u nás, ale taká verbálna, sofistikovaná a skôr pokojná. O zem sa nehádže. My sa snažíme vyhodnocovať to, že rešpektujeme jeho emóciu, ale nerešpektujeme všetky prejavy tej emócie. Tie hranice musia byť nastavené,“ povedala Adela o Maxíkovi, ktorý je mimoriadne živým, hravým a spoločenským dieťaťom, ktoré nemá problém prihovoriť sa aj neznámym ľuďom.
Cudzích prekvapí
„K hocikomu príde, aj k dospelému, a hneď sa ho opýta - ako sa voláš? S každým sa dá do reči. Niekedy je kontaktný až príliš, že to môže aj niekoho prekvapiť. Vidím, že sa to snaží regulovať, učí sa pracovať so svojimi emóciami najlepšie, ako vie,“ pokračovala Adela a jej slová potvrdil aj Viktor, podľa ktorého je ich syn silnou osobnosťou.