Jej katolícka kapustnica bola iná. Oľga Feldeková nedbala na to, že nad ňou majstri kuchári ohrnú nos
Jej katolícka kapustnica bola iná. Oľga Feldeková nedbala na to, že nad ňou majstri kuchári ohrnú nos

Oľga Feldeková / Manželia Feldekovci
Oľga Feldeková / Manželia Feldekovci — Foto: Wikimedia Commons/TV JOJ - Štipka psychológie na úvod (SEDEM), Archív TV Pezinok

Varievam aj luteránsku kapustnicu aj katolícku. Táto katolícka je z Hornej Oravy, je špeciálna, prezradila pred rokmi.

Nedávno zosnulá humoristka Oľga Feldeková prežívala Vianoce vždy v obklopení svojich najbližších, k čomu jednoznačne patrilo aj tradičné sviatočné jedlo. Hoci sa narodila v Martine, detstvo prežila v Tvrdošíne a svojou láskou k Orave sa nikdy netajila. Krásne chvíle strávené v týchto končinách si preto počas Vianoc pripomínala aj receptom, ktorý poznala od svojej mamy.

Kapustnicu robievala hneď v dvoch verziách

„Čím dlhšie som preč z Oravy a čím som od nej ďalej, tým mi je bližšia. A keď o nej píšem, zdá sa mi, že sa tie udalosti stali iba nedávno,“ zamyslela sa ešte pred rokmi v rozhovore pre MY Orava legendárna umelkyňa, ktorá dokázala svojimi trefnými poznámkami rozosmiať snáď každého v miestnosti. Inak tomu nebolo ani vo chvíli, keď verejnosti predstavila svoj obľúbený vianočný recept.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/festivalkpoh/photos/a.2058631037704482/2058633171037602/?type=3&ref=embed_post

„Na Štedrý večer sa u nás pri štedrovečernom stole stretáva viac náboženstiev. Varievam aj luteránsku kapustnicu aj katolícku. Táto katolícka je z Hornej Oravy, je špeciálna. Takto sa na Orave robí, ja sa obávam, že nad tým budú majstri kuchári ohŕňať nos, ale my to milujeme,“ vysvetlila dávnejšie v obľúbenej relácii Tajomstvo mojej kuchyne.

Ilustračná fotografia.
„Na Orave rybári a pytliaci na jeseň chytajú také malé rybičky, ktoré vykuchajú a potom sa v komíne údia. Sú to také suché rybky, môj muž, keď to videl prvý raz, keď so mnou vianocoval, tak si myslel, že mama tam podrážku hodila,“ vtipkovala vtedy legendárna glosátorka a spisovateľka a vo svojom recepte namiesto toho použila údenú makrelu.

Oravská katolícka kapustnica podľa Oľgy Feldekovej:

