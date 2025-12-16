Jej katolícka kapustnica bola iná. Oľga Feldeková nedbala na to, že nad ňou majstri kuchári ohrnú nos
Varievam aj luteránsku kapustnicu aj katolícku. Táto katolícka je z Hornej Oravy, je špeciálna, prezradila pred rokmi.
Nedávno zosnulá humoristka Oľga Feldeková prežívala Vianoce vždy v obklopení svojich najbližších, k čomu jednoznačne patrilo aj tradičné sviatočné jedlo. Hoci sa narodila v Martine, detstvo prežila v Tvrdošíne a svojou láskou k Orave sa nikdy netajila. Krásne chvíle strávené v týchto končinách si preto počas Vianoc pripomínala aj receptom, ktorý poznala od svojej mamy.
Kapustnicu robievala hneď v dvoch verziách
„Čím dlhšie som preč z Oravy a čím som od nej ďalej, tým mi je bližšia. A keď o nej píšem, zdá sa mi, že sa tie udalosti stali iba nedávno,“ zamyslela sa ešte pred rokmi v rozhovore pre MY Orava legendárna umelkyňa, ktorá dokázala svojimi trefnými poznámkami rozosmiať snáď každého v miestnosti. Inak tomu nebolo ani vo chvíli, keď verejnosti predstavila svoj obľúbený vianočný recept.
„Na Štedrý večer sa u nás pri štedrovečernom stole stretáva viac náboženstiev. Varievam aj luteránsku kapustnicu aj katolícku. Táto katolícka je z Hornej Oravy, je špeciálna. Takto sa na Orave robí, ja sa obávam, že nad tým budú majstri kuchári ohŕňať nos, ale my to milujeme,“ vysvetlila dávnejšie v obľúbenej relácii Tajomstvo mojej kuchyne.
„Na Orave rybári a pytliaci na jeseň chytajú také malé rybičky, ktoré vykuchajú a potom sa v komíne údia. Sú to také suché rybky, môj muž, keď to videl prvý raz, keď so mnou vianocoval, tak si myslel, že mama tam podrážku hodila,“ vtipkovala vtedy legendárna glosátorka a spisovateľka a vo svojom recepte namiesto toho použila údenú makrelu.