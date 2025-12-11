Vyzerá úchvatne! Najkrajší viadukt Slovenska prvýkrát v jeho 90-ročnej histórii slávnostne nasvietili
Ikona Horehronia dostala sviatočné osvetlenie.
Nemusíte cestovať do zahraničia, aby ste si vychutnali zimnú krajinu ako z filmovej scény. Stačí zamieriť k jednému z našich najznámejších technických skvostov – Chmarošskému viaduktu, ktorý je považovaný za najkrajší viadukt Slovenska.
Hoci je počas celého roka ako vystrihnutý z rozprávky, v tomto predvianočnejšom období je ešte o niečo výnimočnejší. Obľúbený viadukt sa totiž po prvýkrát vo svojej histórii rozžiaril farbami a navštevníkom priniesol jedinečný zážitok tejto zimy. Ak ste to nestihli, nemusíte zúfať.
Ikonická stavba
Chmarošský viadukt je dlhý 113,6 metra, vysoký 18 metrov a bol postavený v 30. rokoch 20. storočia. Ide o historicky prvú členenú oblúkovú železobetónovú konštrukciu svojho druhu na území bývalého Československa.
Ako uvádza portál horehronie.sk, technická pamiatka láka fotografov, turistov aj milovníkov železníc počas celého roka. Je ľahko dostupný – zaparkovať sa dá pri Depo Café a k mostu vedie nenáročná desaťminútová prechádzka.