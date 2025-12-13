Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom - Dobré noviny
Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom
Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka
Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka — Foto: Promo fotografie Slovenské národné divadlo (Martin Črep); Reprofoto Česká televize - 13. komnata

Herečku so smutnými očami obdivoval aj prezident.

„So svojimi zaujímavými mačacími očami nemala konkurenciu,“ spomínajú tí, ktorí ju poznali. Soňa Valentová bola nielen herečkou s nezameniteľným výrazom, ale aj dievčaťom, ktoré vyrástlo v tieni obrovskej rodinnej tragédie. Jej sestričky Emka a Vierka zomreli počas vojny, rodičia sa ukrývali v hrobke a malá Soňa sa narodila ako zázrak po všetkom, čo stratili. Napriek temnote okolo seba si uchovala vnútornú silu, lásku k životu a vieru, pre ktorú ju obdivoval aj niekdajší prezident.

Za hrsť šperkov

Keď bola Soňa Valentová malým dievčatkom, vždy ju zaujímali dva portréty, ktoré viseli nad posteľou jej rodičov. „To sú tvoje sestričky,“ odpovedali na jej zvedavé otázky a keď sa spýtala, kde tie sestry sú, rodičia odpovedali otvorene: „V nebíčku.“ Pravdu jej mamička povedala až neskôr, keď bola dostatočne zrelá na to, aby dokázala uniesť tú najväčšiu rodinnú tragédiu.

Sonini rodičia mali židovské korene a počas druhej svetovej vojny boli v ohrození nielen oni, ale aj ich dve dcérky – 10-ročná Vierka a štvorročná Emka. Dievčatá ukryli do evanjelického internátu, kde mali prečkať vojnu. „Rodičia dali istému manželskému páru hrsť šperkov, aby sa o ne postarali. Ale niekto ich udal,“ zverila sa v 13. komnate Soňa Valentová, podľa ktorej sa niekto musel ulakomiť na hrsť šperkov. Rodičia, ktorí sa ukrývali v hrobke pod evanjelickým kostolom, prežili, no svoje dcéry zachrániť nedokázali.

Sonine sestry.
Sonine sestry. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Kde je Boh

„Dúfali, že Nemci nájdu skôr ich než moje sestry. Bolo to však naopak, mama s otcom sa zachránili, ale dievčatá našli a deportovali do koncentračného tábora,“ spomínala pre SME na to, že jej sestričky skončili v Osvienčime. „Moje sestričky sa išli akoby sprchovať a zo sprchy išiel plyn,“ pokračovala v rozprávaní. Hoci sa niektorým ľuďom podarilo prežiť, Valentovci mali krutú istotu, že s dcérkami sa už nikdy neuvidia.

