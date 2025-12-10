Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki - Dobré noviny
Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki
Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.
Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič. — Foto: Wikimedia Commons @SimcaCZE, Csfd.sk/ © Indigo Film (Promo fotografie z filmu Všetko alebo nič)

Český herec a moderátor našiel svoje šťastie na druhý raz.

Mal iba osem rokov, keď sa jeho život navždy zmenil. Milovaný otec vtedy emigroval do Kanady a rodinu nechal v Československu. „Stal sa pre mňa takou fiktívnou, mýtickou postavou," priznal po čase Ondřej Sokol, ktorý nielen pre to nemal jednoduché detstvo. Český herec a moderátor, ktorého môžeme poznať aj vďaka účinkovaniu v zábavnej relácii Partička, si vytrpel svoje aj od iných detí.

A hoci sa mu v práci darilo, v láske to spočiatku až také ružové nebolo. Prvé manželstvo, z ktorého má dcéru Ester a syna Adama, sa skončilo rozvodom, a kým našiel tú pravú, musel byť chvíľu trpezlivý. Napokon stretol o 21 rokov mladšiu učiteľku z materskej školy Nikolu a  ako vraví, po jej boku prežíva parádne obdobie. Pri svojej partnerke má vraj úplný servis, iba so svadbou je to komplikované. Nie je to však chyba ani jedného z nich.

Podnikavý typ

Rodák zo Šumperka je známy tým, že rád baví ostatných a vždy okolo seba šíri dobrú náladu. V živote si však už svoje odtrpel. Pre očnú vadu a problémy so zrakom nosil okuliare, za ktoré ho spolužiaci častovali nepeknými nadávkami a dokonca sa kvôli nim pravidelne stával terčom šikanovania. Nikto sa ho nezastal, a tak sa musel s nepríjemnými okolnosťami vyrovnávať sám.

Navyše, keď mal iba osem rokov, otec emigroval do Kanady. Malého Ondřeja to veľmi dostalo, keďže ho nesmierne miloval a jeho vzťah s ním už nikdy nebol rovnaký. „Otec bol podnikavý typ, ešte než odišiel, vystriedal asi 460 zamestnaní. Napríklad jazdil s kombajnom alebo s inými autami a strašne to striedal. Bolo jasné, že mu komunizmus bude malý, preto utiekol,“ cituje herca portál Dotyk.cz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337824115831467&set=pb.100088116431354.-2207520000&type=3

Stal sa pre neho mýtom

Ondřeja Sokola potom vychovávala len mama s babičkou, ktorá sa chlapcovi snažila otca čo najviac sprotiviť. Nemohla mu totiž zabudnúť, čo urobil. „Systematicky pracovala na tom, aby som ho nenávidel čo najviac,“ cituje umelca portál Prima ženy, no dodal, že mame to nevyšlo a otca zbožňoval aj naďalej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=369585355988676&set=pb.100088116431354.-2207520000&type=3

Počas dospievania mu však chýbal mužský vzor, a tak si otca začal idealizovať. „Cnelo sa mi po ňom strašne. Stal sa pre mňa takou fiktívnou, mýtickou postavou. Situoval som do nej všetky vlastnosti, ktoré som chcel, aby môj otec mal,“ popísal známy herec. Neľahké situácie prežíval v súkromí aj v dospelosti.

Bez premýšľania, ale z lásky

Článok pokračuje na ďalšej strane...

