Bežné príznaky klamali, z obyčajnej virózy sa stal boj o život. Pomôžme Emke na ťažkej ceste za zdravím
Bežné príznaky klamali, z obyčajnej virózy sa stal boj o život. Pomôžme Emke na ťažkej ceste za zdravím

— Foto: Donio.sk / Darujme nový život pre Emku

Tínedžerka bojuje so zriedkavým ochorením krvi, no stále myslí na pomoc iným.

Keď sa u tínedžerky objavia teploty, únava a bolesti, väčšina rodičov predpokladá, že ide o bežnú chrípku. Presne tak to bolo aj v prípade Emky, dovtedy úplne zdravej 12-ročnej dievčiny. Netušili však, že obyčajné príznaky prerastú do jedného z najvážnejších ochorení krvotvorby, ktoré môže dieťa postihnúť.

Dnes má Emka 15 rokov, no jej rodina pre portál Donio otvorene priznáva, že ich životy sa náhle zmenilo. Keď sa už nedá inak, prosia o pomoc.

Zriedkavá diagnóza

Po prekonaní hepatitídy a mononukleózy pred tromi rokmi sa Emkin organizmus ocitol v boji, na ktorý nebol pripravený. Ochorenie, ktoré u väčšiny detí prebehne bez následkov, u nej spustilo extrémnu reakciu imunitného systému. Tá poškodila až 95 percent kostnej drene.

Foto: Donio.sk

Z bežnej virózy sa tak stala aplastická anémia – mimoriadne vzácne a závažné ochorenie krvi, ktoré sa neskôr preklopilo do myelodysplastického syndrómu. Emka prišla o funkčný imunitný systém a dlhé mesiace žila medzi nemocničnými stenami. Jedinou možnosťou, ako jej zachrániť život, bola transplantácia kostnej drene.

Čakali tri roky

Rodina čakala celé tri roky, kým sa našiel vhodný darca. Keď konečne prišla správa o zhode, nasledovalo dlhé a náročné obdobie liečby. Ešte pred ňou musela absolvovať chemoterapiu a liečbu na potlačenie imunity. Jej oslabené telo sa muselo pripraviť na prijatie novej, darcovskej drene. Po niekoľkých týždňoch hospitalizácie je dnes konečne doma, ale ani teraz nemá vyhrané.

