Psychologička o kauze Fera Jokea: Priznanie chyby je správny krok. Alkohol ale nesmie byť výhovorka
Komik obetiam zatelefonoval.
Mal to byť večer plný smiechu, no skončil obrovským sklamaním a nepríjemnou skúsenosťou. Obľúbený slovenský komik František Košarišťan, známy ako Fero Joke, čelí obvineniam z nechcených intímnych dotykov a otvorene priznal, že „skutok sa stal“. Vo verejnom vyhlásení požiadal o ospravedlnenie a ku kauze sa začali vyjadrovať nielen známe osobnosti, ale aj odborníci. Pre portál Interez prehovorila psychologička Zuzana Šofraneková, ktorá poukázala na dôležité skutočnosti.
Vôbec to nečakali
Už v pondelok večer začalo sociálnymi sieťami kolovať 10-minútové video Matúša a Jakuba, ktorí podrobne opísali, ako po nedávnej talkshow Rasťa Ilieva s názvom „Dobre bude“ v pražskej Lucerne zažili nepríjemný zážitok s Ferom Jokeom. „Po skončení tejto akcie sme sa s Ferom chceli odfotiť, no súčasťou toho fotenia boli aj nie úplne príjemné dotyky. Rozhodli sme sa o tom povedať, pretože nám to jednoducho nepríde v poriadku,“ uviedli partneri, ktorí opísali, ako sa komik pri fotení správal nevhodne.
„Keď sme mu povedali, že nech ide do stredu, hneď ma chytil za prsia a hrudník. Ja som si to ani neuvedomil a uskočil som. On na to ešte poznámku, že prečo tak odskakujem, keď sa ma „takýto mládenec dotkne, že to by si mal byť rád“. A ja že… ou. Urobili sme si fotku a keď mal ruky okolo nás, tak mi šiel rukou nižšie, a nižšie… až mi stlačil zadok! Ja v hlave len: to si robíš srandu! Bol som šokovaný, vôbec mi nenapadlo, že by niečo takéto spravil Fero Joke. V žiadnom paralelnom vesmíre!“ popísali nepríjemný zážitok, ktorý pokračoval ďalej.
Verejné ospravedlnenie
„Potom sa na nás pozeral a niečo komentoval o mojich vlasoch, či si môže na ne siahnuť. A potom jeho kamarát niečo poznamenal smerom ku mne – niečo o tom, ako vyzerám s tými vlasmi a že „čo asi môžem mať v rozkroku“. Bolo to divné. Povedal som si, že asi oslavovali, alebo boli v nálade, tak im také poznámky ujdú. Atmosféra neskorého večera... A potom Fero spravil taký výpad – rýchlo ku mne, rýchlo mi siahol do rozkroku, stlačil a zase rukou uhol. Ja som odskočil a zostal v šoku. Vôbec som to nečakal a nevedel som, čo sa deje,“ priznali vo videu, ku ktorému sa vyjadril aj samotný Fero Joke.