Najskôr vbehol do horiaceho domu, teraz konal na diaľnici. Martin už druhýkrát za mesiac zabránil tragédii - Dobré noviny
Najskôr vbehol do horiaceho domu, teraz konal na diaľnici. Martin už druhýkrát za mesiac zabránil tragédii
Najskôr vbehol do horiaceho domu, teraz konal na diaľnici. Martin už druhýkrát za mesiac zabránil tragédii

— Foto: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj / AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Je vždy tam, kde ho potrebujú.

Niektorí ľudia prídu na miesto skôr, než ich niekto stihne privolať. Nech je deň, noc, služba alebo majú voľno – jednoducho tam sú. Patrí medzi nich aj Martin Záhora, ktorý sa v posledných týždňoch už dvakrát ocitol v situáciách, kde niekomu išlo o život. A dvakrát pomohol tak, že príbehu mal šťastný koniec.

Osudná chvíľa

Ako informuje trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, pri presune po diaľnici D1 zachytil vo vysielačke informáciu o pátraní po nezvestnej osobe, ktorá sa mala nachádzať „v ťažkej životnej situácii“. O pár minút neskôr míňal odpočívadlo medzi Trenčínom a Ilavou a tam si všimol auto, ktoré sa zhodovalo s popisom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZTN/posts/pfbid0Hw3RZwCVykqVcCD4D5mGrkLRMuwwuhimUa5Hx1EzN9iT5bmhuyxDBBqe6xctBduwl

Jeho reakcia bola okamžitá. Privolal hliadku Diaľničného oddelenia PZ Trenčín, ktorá vďaka upozorneniu osobu našla včas a zabránila tragédii. „Osobu sa vďaka tomu podarilo včas nájsť a zabrániť tak možnému nešťastiu," opísali čin riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Ilava.

Nebolo to prvýkrát

Keď polícia zverejnila túto správu, pripomenula aj udalosť spred niekoľkých týždňov. Martin vtedy v čase svojho osobného voľna zachraňoval ženu z horiaceho rodinného domu v Ilave. „Ani na chvíľu nezaváhal,“ uviedla polícia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid035eE3dSc5oeic9UbPUv76bNoK3Hkny7ddRq3j8kA1GLckXmEcESovxXMHcw7mTzJNl?ref=embed_post

V hustom dyme našiel dezorientovanú ženu a dostal ju von do bezpečia. Kým prišli záchranné zložky, snažil sa pomocou hasiacich prístrojov zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru. Podľa informácií polície spolu s miestnym obyvateľom zabezpečili aj vypnutie plynu a elektriny, kým príslušníci HaZZ a DHZ Ilava požiar úplne uhasili.

