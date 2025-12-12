Ako by vyzerala Nicole Kidman, ak by starla bez vylepšení? FOTO ukazuje inú ženu ako dnes poznáme
Fiktívne zábery sa dosť líšia od jej súčasnej podoby.
Zdá sa, akoby vôbec nestarla, a preto fanúšikov čoraz viac zaujíma, v čom tkvie jej tajomstvo. Nicole Kidman vždy dokázala ohúriť svojou krásou a dnes vyzerá rovnako dobre ako v časoch, kedy s výraznými ryšavými vlasmi a dokonalou porcelánovou pleťou zažiarila vo svojom hollywoodskom debute. Jej odpovede na zvedavé otázky verejnosti sú však opradené rúškom tajomstva.
Nefajčí a používa opaľovací krém
Svetoznáma herečka sa bráni špekuláciám o plastických operáciách či rozsiahlych estetických zákrokoch. V minulosti otvorene hovorila o používaní botoxu a hoci mnohé zákutia internetu žijú dohadmi o zákrokoch, ktoré podstúpila, ona tvrdí, že hlavným tajomstvom jej mladistvej vizáže je dôsledná starostlivosť o pleť.
„Vyskúšala som veľa vecí, ale okrem športu a správnej výživy takmer nič nefunguje. Skúšala som dokonca aj botox, ale nepáčila sa mi po ňom vlastná tvár. Teraz ho už nemám a môžem opäť hýbať čelom. Používam opaľovací krém, nefajčím a starám sa o seba,“ cituje jej vyjadrenia na túto tému magazín Daily Mail.
Čo na to plastický chirurg?
Mnohých však napriek tomu zaujíma, ako by ikonická herečka vyzerala, ak by nestarla v žiari reflektorov a bola by len obyčajnou ženou, ktorú nepozná celý svet. Na túto otázku našla odpoveď umelá inteligencia, ktorá vygenerovala jej alter ego. To sa však na prekvapenie mnohých výrazne líši od jej súčasného vzhľadu.