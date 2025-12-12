Ako by vyzerala Nicole Kidman, ak by starla bez vylepšení? FOTO ukazuje inú ženu ako dnes poznáme - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ako by vyzerala Nicole Kidman, ak by starla bez vylepšení? FOTO ukazuje inú ženu ako dnes poznáme
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Ilustračné obrázky.

Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 978 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ako by vyzerala Nicole Kidman, ak by starla bez vylepšení? FOTO ukazuje inú ženu ako dnes poznáme

Nicole Kidman v minulosti.
Nicole Kidman v minulosti. — Foto: Instagram/nicolekidman

Fiktívne zábery sa dosť líšia od jej súčasnej podoby.

Zdá sa, akoby vôbec nestarla, a preto fanúšikov čoraz viac zaujíma, v čom tkvie jej tajomstvo. Nicole Kidman vždy dokázala ohúriť svojou krásou a dnes vyzerá rovnako dobre ako v časoch, kedy s výraznými ryšavými vlasmi a dokonalou porcelánovou pleťou zažiarila vo svojom hollywoodskom debute. Jej odpovede na zvedavé otázky verejnosti sú však opradené rúškom tajomstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nicole Kidman (@nicolekidman)

Nefajčí a používa opaľovací krém

Svetoznáma herečka sa bráni špekuláciám o plastických operáciách či rozsiahlych estetických zákrokoch. V minulosti otvorene hovorila o používaní botoxu a hoci mnohé zákutia internetu žijú dohadmi o zákrokoch, ktoré podstúpila, ona tvrdí, že hlavným tajomstvom jej mladistvej vizáže je dôsledná starostlivosť o pleť.

Vyskúšala som veľa vecí, ale okrem športu a správnej výživy takmer nič nefunguje. Skúšala som dokonca aj botox, ale nepáčila sa mi po ňom vlastná tvár. Teraz ho už nemám a môžem opäť hýbať čelom. Používam opaľovací krém, nefajčím a starám sa o seba, cituje jej vyjadrenia na túto tému magazín Daily Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nicole Kidman (@nicolekidman)

Čo na to plastický chirurg?

Mnohých však napriek tomu zaujíma, ako by ikonická herečka vyzerala, ak by nestarla v žiari reflektorov a bola by len obyčajnou ženou, ktorú nepozná celý svet. Na túto otázku našla odpoveď umelá inteligencia, ktorá vygenerovala jej alter ego. To sa však na prekvapenie mnohých výrazne líši od jej súčasného vzhľadu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…