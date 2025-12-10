Belohorcovej odkaz neverníkovi: Všetko je tak, ako malo byť, dýcha sa mi teraz krásne a slobodne - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Belohorcovej odkaz neverníkovi: Všetko je tak, ako malo byť, dýcha sa mi teraz krásne a slobodne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 981 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Belohorcovej odkaz neverníkovi: Všetko je tak, ako malo byť, dýcha sa mi teraz krásne a slobodne

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek si na internete vymenili štipľavé odkazy.
Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek si na internete vymenili štipľavé odkazy. — Foto: Instagram @ zuzanabelohorcova, scuderiaboys

Po krachu dlhoročného vzťahu to medzi bývalými partnermi tak trochu vrie.

Dlhoročné a napohľad funkčné manželstvo Zuzany Belohorcovej a Vlastu Hájeka je v troskách. Za všetkým mala byť údajná nevera manžela známej moderátorky, ktorú už ona nechcela znášať. A hoci si ich vzťah aj v minulosti prešiel krízou, tentoraz si Zuzana povedala - stačilo!

Po krachu manželstva tak medzi expartnermi vládne napätie, čo sa ukázalo aj nedávno, keď si na internete priamo pred očami svojimi fanúšikov obaja skočili do vlasov. Hájekov sarkastický komentár na jedno z videí, ktoré moderátorka zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti, však nenechal chladným nielen Zuzanu, ale ani jej fanúšičku. A samotná moderátorka neverníkovi poslala slová, ktoré hovoria za všetko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Najlepšia vec, ktorá ju stretla

Keď pred pár mesiacmi vyšlo najavo, že Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek idú od seba po 18 rokoch vzťahu, viacerí zostali nemilo prekvapení. Krízu vo vzťahu, za ktorou mala byť aj údajná Hájekova nevera, už moderátorka nedokázala viac ustáť, sama to neskôr potvrdila aj v rozhovore pre portál Super.cz„Pozerám sa do budúcnosti pozitívne. Riadim sa zásadným pravidlom, že všetko je v živote tak, ako má byť. Aj keď to teraz nevyzerá ideálne, tak možno, že keď sa stretneme o pol roka, povieme si, že to bola tá najlepšia vec, ktorá ma kedy stretla,“ priznala Zuzana Belohorcová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Po konci dlhoročného vzťahu to však medzi partnermi nie je úplne ideálne, čo sa ukázalo aj nedávno, keď si v online priestore obaja vymenili štipľavé odkazy. Všetko sa pritom odohralo priamo pred očami ich fanúšikov.

Kto čo postavil a rozbil

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…