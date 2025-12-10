Belohorcovej odkaz neverníkovi: Všetko je tak, ako malo byť, dýcha sa mi teraz krásne a slobodne
Po krachu dlhoročného vzťahu to medzi bývalými partnermi tak trochu vrie.
Dlhoročné a napohľad funkčné manželstvo Zuzany Belohorcovej a Vlastu Hájeka je v troskách. Za všetkým mala byť údajná nevera manžela známej moderátorky, ktorú už ona nechcela znášať. A hoci si ich vzťah aj v minulosti prešiel krízou, tentoraz si Zuzana povedala - stačilo!
Po krachu manželstva tak medzi expartnermi vládne napätie, čo sa ukázalo aj nedávno, keď si na internete priamo pred očami svojimi fanúšikov obaja skočili do vlasov. Hájekov sarkastický komentár na jedno z videí, ktoré moderátorka zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti, však nenechal chladným nielen Zuzanu, ale ani jej fanúšičku. A samotná moderátorka neverníkovi poslala slová, ktoré hovoria za všetko.
Najlepšia vec, ktorá ju stretla
Keď pred pár mesiacmi vyšlo najavo, že Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek idú od seba po 18 rokoch vzťahu, viacerí zostali nemilo prekvapení. Krízu vo vzťahu, za ktorou mala byť aj údajná Hájekova nevera, už moderátorka nedokázala viac ustáť, sama to neskôr potvrdila aj v rozhovore pre portál Super.cz. „Pozerám sa do budúcnosti pozitívne. Riadim sa zásadným pravidlom, že všetko je v živote tak, ako má byť. Aj keď to teraz nevyzerá ideálne, tak možno, že keď sa stretneme o pol roka, povieme si, že to bola tá najlepšia vec, ktorá ma kedy stretla,“ priznala Zuzana Belohorcová.
Po konci dlhoročného vzťahu to však medzi partnermi nie je úplne ideálne, čo sa ukázalo aj nedávno, keď si v online priestore obaja vymenili štipľavé odkazy. Všetko sa pritom odohralo priamo pred očami ich fanúšikov.