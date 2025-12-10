Miloval Slovensko a zachraňoval naše tradície. Tragédia na Tenerife pripravila svet o výnimočného Adama
Tragédia na kanárskom ostrove Tenerife zasiahla celé Slovensko, obzvlášť obec pri Púchove, odkiaľ pochádzali obete nešťastia a jedna zranená osoba. Podľa informácií tvnoviny.sk medzi dvoma slovenskými obeťami tragédie mala byť statočná mamina a jej syn Adam, výnimočný mladý muž, ktorý miloval Slovensko, ľudové kroje a všetko krásne, čo sa spája s našimi tradíciami.
Citlivý umelec
„Bola to výborná žena a Adam bol úplne výnimočný chlapec. Takých je málo,“ povedali pre Nový Čas miestni, ktorí priznali, že ide o mimoriadne bolestivú rodinnú tragédiu, ktorá zasiahla všetkých v obci. Na talentovaného Adama si zaspomínali aj ľudia, ktorí s ním spolupracovali a ich dojemné slová hovoria za všetko.
„Adam bol výnimočný. Šikovný, citlivý, veľmi rada som s ním spolupracovala. Je to obrovská tragédia a na Adama nikdy nezabudnem,“ prezradila žena, ktorá s Adamom pracovala na krojoch. Ešte v koncom novembra si bol u nej po výšivky a plánovali tvoriť krásne veci.
Vyštudovaný farmaceut
„Keď budete písať o Adamkovi, tak len to najlepšie. On bol úžasný človek. Dávala som mu výšivky a on dával starým krojom nový život,“ odkázala výšivkárka o talentovanom mužovi, o ktorom sme v Dobrých novinách písali ešte v októbri tohto roka.