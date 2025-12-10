Miloval Slovensko a zachraňoval naše tradície. Tragédia na Tenerife pripravila svet o výnimočného Adama - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Miloval Slovensko a zachraňoval naše tradície. Tragédia na Tenerife pripravila svet o výnimočného Adama
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

SLEDUJE NÁS 206 983 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Miloval Slovensko a zachraňoval naše tradície. Tragédia na Tenerife pripravila svet o výnimočného Adama

Zábery z Tenerife / Záchranca slovenských krojov Adam
Zábery z Tenerife / Záchranca slovenských krojov Adam — Foto: Reprofoto STVR - V obraze

Keď budete písať o Adamkovi, tak len to najlepšie, prosili jeho známi.

Tragédia na kanárskom ostrove Tenerife zasiahla celé Slovensko, obzvlášť obec pri Púchove, odkiaľ pochádzali obete nešťastia a jedna zranená osoba. Podľa informácií tvnoviny.sk medzi dvoma slovenskými obeťami tragédie mala byť statočná mamina a jej syn Adam, výnimočný mladý muž, ktorý miloval Slovensko, ľudové kroje a všetko krásne, čo sa spája s našimi tradíciami.

Citlivý umelec

„Bola to výborná žena a Adam bol úplne výnimočný chlapec. Takých je málo,“ povedali pre Nový Čas miestni, ktorí priznali, že ide o mimoriadne bolestivú rodinnú tragédiu, ktorá zasiahla všetkých v obci. Na talentovaného Adama si zaspomínali aj ľudia, ktorí s ním spolupracovali a ich dojemné slová hovoria za všetko.

Zuzana Belohorcová / Rozbúrený oceán na Tenerife
Prečítajte si tiež: Zuzana Belohorcová z Tenerife: Takéto tragédie by sa nemuseli stávať. Nie je to o rozbúrenom oceáne

„Adam bol výnimočný. Šikovný, citlivý, veľmi rada som s ním spolupracovala. Je to obrovská tragédia a na Adama nikdy nezabudnem,“ prezradila žena, ktorá s Adamom pracovala na krojoch. Ešte v koncom novembra si bol u nej po výšivky a plánovali tvoriť krásne veci.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovenskoVObrazoch/posts/pfbid0FB3pKnsa5TBbv3r7QZCw9FqGk8nEpUMFaip78ECLpSPTv1PSvofciLVV1EBUEqoUl

Vyštudovaný farmaceut

„Keď budete písať o Adamkovi, tak len to najlepšie. On bol úžasný človek. Dávala som mu výšivky a on dával starým krojom nový život,“ odkázala výšivkárka o talentovanom mužovi, o ktorom sme v Dobrých novinách písali ešte v októbri tohto roka.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…